La marihuana recreativa para todos los adultos en Florida 'parece estar muerta' para la boleta electoral de 2022

TAMPA (WFLA) – La Corte Suprema de Florida asestó lo que parece ser un golpe fatal al esfuerzo por legalizar la marihuana para todos los adultos en el estado, al menos para 2022.

En realidad, hay tres iniciativas de votación activa que legalizarían efectivamente la marihuana para todos los adultos.

Make It Legal Florida es el grupo cuya iniciativa fue bloqueada el jueves por la Corte Suprema de Florida.

Sensible Florida y Floridians for Freedom también tienen dos iniciativas que legalizarían la marihuana, pero a partir de ahora, los dos grupos no tienen suficientes firmas necesarias para estar en la boleta electoral.

8 On Your Side se acercó a los tres grupos con respecto a su esfuerzo y al fallo de la Corte Suprema de Florida. Ninguno ha devuelto nuestra solicitud de comentarios.

Gary Stein, un defensor de la marihuana que dirige el Clarity PAC pro-cannabis, dijo que no está preocupado.

“Todavía estamos en el status quo”, dijo Stein. “Ese no es un mal lugar para estar. Todavía tenemos un programa médico vibrante aquí en Florida que continúa teniendo más y más acceso a los pacientes y eso es algo bueno”.

En total, 18 estados y el Distrito de Columbia han aprobado leyes para legalizar por completo el cannabis para todos los adultos, aunque todavía no puedes comprarlo en tres de esos estados debido a impugnaciones legales (Dakota del Sur) o porque las leyes no son efectivas. todavía (Virginia, Nuevo México). Otros 18 estados tienen un programa de marihuana medicinal, pero no la legalización total.

El consultor político Steve Schale dice que Florida probablemente no tiene nada de qué preocuparse cuando se trata de perder dólares de los turistas.

“Lo mejor de Florida es que tenemos una marca fenomenal en todo el mundo, no solo en el país”, dijo Schale. “Entonces, si la marihuana es legal tiene muy poco impacto en 120 millones de personas que vienen aquí por Disney World o playas o lo que sea”.