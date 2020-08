La madre del aviador de la Marina asesinado de Tampa Bay quiere honrar a su hijo, pero dice que está en disputa con el contratista

S T. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – La madre del aviador de la Armada del área de Tampa Bay que murió en el ataque terrorista de NAS Pensacola del año pasado dice que ahora enfrenta una nueva dificultad.

La madre de Mohammed Haitham, Evelyn Brady, afirma que el contratista que contrató recientemente para ayudar a construir un monumento para su hijo le está dando vueltas.

La casa de Brady en el sur de San Petersburgo es donde Haitham fue a la escuela secundaria y, por lo tanto, está llena de recuerdos. Ella pensó que la remodelación ayudaría con el proceso de duelo. Pero esta disputa, dice, solo está empeorando las cosas.

De pie en el edificio sin terminar en la parte trasera de su casa, Brady miró a su alrededor con lágrimas en los ojos y explicó cómo planeaba crear una habitación dedicada a su hijo y sus recuerdos.

“Iba a llamarlo oficina”, dijo. “Pero fue por sus cosas”.

Brady dice que el trabajo comenzó en junio, pero pronto siguieron los problemas. Ella afirma que hubo un trabajo de baldosas desigual, trabajos de pintura descuidados y gabinetes torcidos y dañados.

Entonces, a pesar de un depósito de $ 30,000 y aproximadamente otros $ 10,000 gastados en material, Brady dice que decidió terminar el proyecto inconcluso en julio.

Brady está convencido de que el trabajo realizado hasta ahora no vale 30.000 dólares. Ella le pidió al contratista, Edwards Construction Group, una factura detallada. Cuando dice que el contratista se negó a darle uno, llamó a 8 On Your Side para pedir ayuda.

Pudimos hacer un breve contacto con el contratista que dijo que las acciones de Brady constituían un incumplimiento de contrato. Ambas partes dicen que tienen abogados.

Para Brady, sin embargo, lo que sucedió en su casa fue un abuso de confianza. Ahora la madre afligida está atrapada en una casa destrozada con el corazón destrozado.

“Duele”, dijo. “Duele, y realmente siento que me han aprovechado”.

El contratista remitió todas las demás preguntas a un abogado. Al momento de escribir estas líneas, 8 On Your Side no ha podido llegar a esa persona.

LATEST 8 ON YOUR SIDE INVESTIGATIONS: