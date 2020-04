La iglesia de Bradenton ordenó dejar de vender el blanqueador equivalente como cura de coronavirus, según la FDA

BRADENTON, Florida (WFLA) – El gobierno federal dice que ha tomado medidas contra una iglesia de Bradenton que supuestamente distribuía un producto equivalente al blanqueador industrial como una forma de tratar el coronavirus.

La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos dice que un tribunal federal presentó un mandato temporal a principios de este mes contra la Iglesia de Salud y Curación Genesis II y cuatro personas asociadas con la organización.

Génesis II no es la típica iglesia de ladrillo y mortero, su congregación está en línea y uno de sus líderes le dice a 8 On Your Side que la iglesia simplemente está ejerciendo sus derechos.

El líder de la iglesia, Jon Grenon, se ha acercado a sus seguidores en línea diciendo que el interés reciente en la iglesia ciertamente no ha sido positivo.

“Hemos sido básicamente atacados, acusados injustamente de hacer algo”, dijo Grenon.

El mandato ordena a Genesis que deje de distribuir inmediatamente lo que ellos llaman una “Solución Mineral Milagrosa”. La FDA dice que es un “tratamiento no probado y potencialmente dañino” que la iglesia estaba vendiendo para tratar COVID-19 y otras enfermedades.

“El tribunal determinó que Estados Unidos ha demostrado que Genesis y las personas asociadas mencionadas en la orden judicial están violando la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (FD&C) al distribuir ilegalmente MMS, un nuevo medicamento no aprobado y un medicamento mal etiquetado”, dijeron funcionarios de la FDA dijo en un comunicado de prensa. “Cuando se combina con el activador incluido, MMS tiene un contenido de dióxido de cloro equivalente al blanqueador industrial”.

Grenon no está de acuerdo con eso: “Yo lo llamo agua sagrada de limpieza. Aunque tiene muchas formas diferentes. Dióxido de cloro, MMS, etcétera. Para mí es esencial, es un sacramento”.

El comunicado de prensa de la FDA también dice que el tribunal encontró el peligro de que la iglesia continúe violando la ley sin la orden de restricción temporal en su contra.

“A pesar de una advertencia previa, la Iglesia de la Curación de Génesis II ha continuado colocando activamente a los consumidores en riesgo al vender productos de dióxido de cloro potencialmente peligrosos y no aprobados”, dijo el comisionado de la FDA Stephen M. Hahn, MD. “No vamos a tolerar esto, y la FDA sigue totalmente comprometida a tomar medidas firmes contra cualquier vendedor que ponga en riesgo a los consumidores estadounidenses desprevenidos al ofrecer sus productos no probados para tratar enfermedades graves “.

La FDA dice que, junto con la FTC, emitió previamente una carta de advertencia a Genesis sobre la venta de MMS. Según funcionarios federales, el grupo dejó en claro que “no tenían intención de tomar medidas correctivas y continuarían vendiendo MMS”.

“Esto es especialmente preocupante para la agencia ya que la FDA ha recibido informes de personas que experimentan eventos adversos graves, como insuficiencia respiratoria, presión arterial baja potencialmente mortal, insuficiencia hepática aguda y prolongación del intervalo QT después de beber ciertos productos de dióxido de cloro”, dijeron funcionarios de la FDA.

El anuncio oficial de la orden judicial de la FDA dice que el “vendedor” es de Bradenton. La orden de restricción temporal fue presentada por un juez federal en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

La orden es contra Génesis y contra cuatro personas: Mark Grenon, Joseph Grenon, Jordan Grenon y Jonathan Grenon, según la FDA. Dura hasta el 1 de mayo, pero la FDA dice que habrá una audiencia para extender el mandato.

“La queja, presentada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), contra el vendedor de Bradenton, Florida y las personas más responsables del vendedor, busca restringir y prohibir a todos los acusados que etiqueten, mantengan y distribuyan nuevos medicamentos no aprobados y medicamentos mal etiquetados, incluyendo MMS, en el comercio interestatal de forma permanente “, dice el comunicado de prensa de la FDA. “La FDA solicitó al Departamento de Justicia que presente este caso en nombre del Gobierno de los Estados Unidos. Las afirmaciones hechas en la queja son alegaciones de que, si el caso fuera a juicio, el gobierno debe probar que recibe una orden judicial permanente contra Genesis”.

Grenon le dice a 8 On Your Side que están dentro de sus derechos y que no planean cambiar lo que están haciendo.

