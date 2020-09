La Habana inicia toque de queda y niños se quedan sin clases

Habana, Cuba (AP)- El gobierno cubano impuso estrictas medidas en la capital por 15 días, en busca de acabar con la propagación de bajo nivel, pero persistente, de COVID-19.

Ningún automóvil ni transeúnte podrá transitar por la capital cubana desde las siete de la noche hasta las cinco de la mañana.

La Habana además estará “cerrada” hacia otras provincias en cualquier horario y se instalaron puntos de control para evitar movimientos.

Además los estudiantes capitalinos no regresaron a las aulas como lo hicieron en todas las provincias del país salvo en cinco pequeñas localidades del interior con problemas de contagio local.

Un recorrido autorizado de The Associated Press por la capital mostró las desiertas avenidas de la ciudad de dos millones de habitantes .

Los comercios estarán abiertos hasta las cuatro de la tarde y solo podrán venderle a los vecinos del municipio donde se encuentra, lo cual complica un poco más la situación del abastecimiento para los trabajadores.

Julio Odelín, Trabajador Estatal:

“Mi horario de trabajo no me permite a mi buscar las cosas que me hacen falta para la casa, es muy difícil porque tengo que trabajar corrido y entonces cuando yo termino ya todo el mundo tiene que terminar también”

También se volvió a limitar la asistencia de personas a los puestos de trabajo no esenciales, y se estimuló el trabajo desde la casa.

Los infractores recibirán multas de 3.000 pesos cubanos equivalente a 120 dólares o se enfrentarán a los tribunales. Varias sanciones se impusieron en las primeras horas del toque de queda, según medios noticiosos locales.

Las medidas se sumaron a las de ámbito nacional que se mantienen, como la cancelación de los vuelos comerciales o restricciones al turismo y la obligación de usar el cubrebocas en todo lugar.

Este miércoles el, director de Epidemiología de la isla, informó que se habían detectado 61 nuevos positivos de COVID-19 para un acumulado de 4.126 y 98 muertos.