La genética del manatí podría explicar por qué las criaturas abandonan las aguas de Florida

TAMPA, Fla. (WFLA) – El 7 de septiembre está designado como el Día Internacional del Manatí y es especialmente importante para biólogos marinos como Anmari Alvarez Alemán, quien ha dedicado su carrera al estudio de la genética de la vida silvestre en un esfuerzo por promover planes de conservación internacionales flexibles.

En 2007, Álvarez Alemán, quien recientemente se graduó con un título en biología de la Universidad de La Habana (y luego obtuvo su doctorado en la Universidad de Florida), estaba emocionada de rescatar a sus primeros manatíes salvajes. Se habían encontrado dos manatíes dentro de la toma de un canal de una central eléctrica. Hizo autostop las 40 millas hasta el norte de La Habana para analizar su situación y ayudar a liberarlos. En ese momento, había notado marcas inusuales en las criaturas: cicatrices, que se parecían a las causadas por colisiones con barcos.

Compartió fotos de los animales con su mentor, James “Buddy” Powell, entonces director ejecutivo de la organización no gubernamental Sea to Shore Alliance, y ahora vicepresidente de Investigación y Conservación del Instituto de Investigación del Clearwater Marine Aquarium. Powell se dio cuenta de que los manatíes no eran locales. De hecho, pertenecían a la subespecie de manatí nativa de Florida, no de Cuba, y el paradero de la manatí hembra se había rastreado desde 1979. Un año antes, había estado ubicada en Florida. El descubrimiento de Álvarez Alemán fue el primer avistamiento documentado de un manatí de Florida en aguas cubanas.

“Me di cuenta de lo poco que sabíamos sobre los manatíes y de cómo había cambiado la población”, dice Álvarez Alemán, quien se comprometió a estudiar la genética en un esfuerzo por comprender si los animales están migrando o apareándose entre poblaciones.

Las medidas de educación y conservación en Florida han mostrado una tendencia positiva, ayudando a aumentar la población de la subespecie de manatíes de Florida. Sin embargo, las colisiones con barcos continúan siendo la principal causa de muerte de los animales. Pero en Cuba, donde existen pocas restricciones para hacer cumplir la protección de los manatíes, la principal causa de muerte es la caza furtiva.

“La caza de manatíes es ilegal en Cuba, pero la gente todavía usa la carne de manatí”, dice Álvarez Alemán.

Álvarez Alemán, ahora directora de investigación del Caribe en el Instituto de Investigación del Clearwater Marine Aquarium, dice que en 2017 se produjo un raro segundo avistamiento de una subespecie de Florida en Cuba. Ella dice que el animal fue avistado nuevamente en Florida a principios de 2020. No ha habido ninguno. avistamientos de la subespecie cubana de manatíes en aguas de Florida.

Hay varias teorías sobre por qué se pueden haber avistado en Cuba subespecies de manatíes de Florida. Es posible que simplemente estuvieran perdidos; o podría ser que la creciente población de manatíes esté provocando que los animales viajen al sur en busca de comida. También es posible que factores ambientales más importantes, como el cambio climático y la marea roja, influyan en el fenómeno. La investigación genética realizada por Álvarez Alemán podría ayudar a responder algunas de estas preguntas.

Afortunadamente, durante años los científicos de Estados Unidos y Cuba han superado con éxito desafíos políticos para estudiar conjuntamente las poblaciones de manatíes, así como otras criaturas marinas. La investigación en curso de biólogos marinos, incluido Álvarez Alemán, se sumará al conjunto de datos que los científicos necesitan para desarrollar planes de conservación flexibles, para las aguas de Florida y más allá.

Obtenga más información sobre el trabajo de Alvarez Alemán y el Instituto de Investigación en el sitio web del Clearwater Marine Aquarium.

ÚLTIMAS HISTORIAS: