La figura de Watergate G. Gordon Liddy muere a los 90 años

CONDADO DE FAIRFAX, Virginia ( NewsNation Now ) – G. Gordon Liddy, un exagente descarado del FBI que ayudó a orquestar el robo de Watergate en 1972, un crimen que inició el desmoronamiento de la presidencia de Richard Nixon, murió el martes a la edad de 90 años. dijo su hijo.

Su hijo, Thomas Liddy, confirmó la muerte pero no reveló la causa, aparte de decir que no estaba relacionada con COVID-19.

Liddy, cuyo nombre de nacimiento era George Gordon Battle Liddy, fue uno de los notorios “fontaneros” de la Casa Blanca cuyo trabajo consistía en tapar las filtraciones a los medios de comunicación en la administración Nixon. Su cartera en el Comité de Nixon para la reelección del presidente eran “trucos sucios”, y abordó el trabajo con entusiasmo.

Él y su colega E. Howard Hunt, un ex agente de la CIA, idearon planes tan extravagantes e ilegales que sus superiores a menudo los aplastaron. Entre ellos se encontraban un complot para matar al columnista de investigación Jack Anderson, un ferviente crítico de Nixon; el hecho de que manifestantes contra la guerra en el Comité Nacional Republicano en San Diego en 1972 fueran secuestrados y llevados al otro lado de la frontera hacia México; y atraer a los funcionarios del Partido Demócrata a una fiesta con prostitutas.

Pero no todos sus planes fueron rechazados. En 1971, unos meses antes del robo de Watergate, Liddy fue parte del allanamiento en las oficinas de un psiquiatra que estaba viendo a Daniel Ellsberg, un ex analista militar de EE. UU. Que filtró los documentos de alto secreto del Pentágono sobre la guerra de EE. UU. En Vietnam.

Luego vino el robo que desharía a Nixon. A Liddy y Hunt se les ocurrió el plan para ingresar a la sede del Comité Nacional Demócrata en el complejo de oficinas del hotel Watergate en Washington, ya que Nixon buscaba la reelección en 1972.

Después de que su equipo fuera capturado, Liddy sería condenado por conspiración, robo y escuchas telefónicas por los allanamientos de Watergate y Ellsberg.

Fue sentenciado a hasta 20 años de prisión y cumplió casi cinco antes de ser liberado, gracias a una conmutación en 1977 del presidente demócrata Jimmy Carter, quien sintió que su sentencia era desproporcionada con respecto a las impuestas a otros delincuentes de Watergate.

A diferencia de sus seis coacusados, Liddy se negó a cooperar con los fiscales, lo que llevó a un juez a agregar 18 meses a la pena de prisión porque no respondió a las preguntas del gran jurado.

IRREPENTANTES DESPUÉS DE LA PRISIÓN

El tiempo de Liddy en prisión fue el más largo de cualquier figura de Watergate, pero no se disculpó por su crimen y le dijo al New York Times que lo volvería a hacer si se le preguntaba. También estaba orgulloso de no cooperar con el gran jurado mientras denunciaba a los que sí lo habían hecho. Conducía un Rolls-Royce con una placa que decía “H20-GATE”.

Después de la cárcel, Liddy fundó una empresa de investigación de seguridad, escribió libros de gran éxito en ventas, tuvo algunos papeles en televisión y películas y en 1992 se convirtió en presentadora de un programa de entrevistas de radio con sede en Washington que finalmente se distribuyó a más de 225 estaciones. Se retiró en 2012.

Con una postura erguida como una baqueta y un característico bigote cepillado, Liddy era conocido por su valentía. Se jactó de poder sostener su mano sobre una llama sin inmutarse y habló de poder matar a una persona con solo un lápiz. Cuando las personas que llamaban a su programa de radio le preguntaban cómo estaba, gritaba: “¡Viril, vigoroso y potente!”.

Liddy dijo que era un cobarde cuando era niño hasta que decidió hacer algo al respecto. En su autobiografía de 1980 “Will”, dijo que se inspiró en el tenor de los discursos de Adolf Hitler que la criada alemana de su familia escuchaba en la radio y estaba decidida a hacer de sí mismo un hombre.

Su curso incluyó asar y comer una rata y atarse a un árbol durante una tormenta eléctrica para superar sus miedos.

En 2001, la creencia de Liddy de que el robo de Watergate estaba destinado a encubrir una red de prostitutas operada desde la sede demócrata fue un componente clave de una demanda por difamación contra él por parte de Ida “Maxie” Wells, una secretaria de la sede demócrata. en el momento del robo.

Según el Washington Post, Liddy dijo en al menos dos discursos que el abogado de Nixon, John Dean, orquestó el allanamiento para robar fotos de prostitutas con poca ropa, incluida la entonces novia de Dean, del escritorio de Wells.

Un jurado federal quedó estancado y el caso fue desestimado.

Nacido el 30 de noviembre de 1930 en la ciudad de Nueva York, Liddy se graduó con una licenciatura de la Universidad de Fordham en 1952 y una licenciatura en derecho de la Facultad de Derecho de Fordham en 1957.

Después de dos años de servicio en el ejército de los EE. UU., Liddy se convirtió en agente especial del FBI antes de renunciar en 1962 para ejercer la abogacía en Manhattan. Luego se desempeñó como fiscal en el condado de Dutchess en Nueva York, donde era conocido por llevar una pistola en la corte. “Creía apasionadamente en los peligros de las drogas, los criminales y los comunistas”, decía un perfil del New York Times en 1973.

Como fiscal, estuvo involucrado en la redada de la década de 1960 contra Timothy Leary, el ex profesor de Harvard y defensor del LSD que tenía una comuna cerca de Poughkeepsie, Nueva York. En la década de 1980, los dos hombres recorrían la nación organizando debates sobre cuestiones morales y sociales.

Liddy buscó sin éxito la elección al Congreso del distrito 28 de Nueva York en 1968, pero ese año jugó un papel importante en la campaña presidencial de Nixon en el distrito.

Liddy y su esposa, Frances, que murió en 2010, tuvieron cinco hijos.

Reuters y Associated Press contribuyeron a este informe.

Reporte de Reuters de Bill Trott y Mohammad Zargham en Washington. Informes de AP por Will Lester