La Feria Estatal de Florida se pospone hasta abril de 2021 debido a preocupaciones de COVID-19

ARKANSAS (KNWA / KFTA) - El Dr. José Romero, secretario del Departamento de Salud de Arkansas, no se anduvo con rodeos en la sesión informativa del COVID-19 del martes, "esta pandemia no está bajo control". Recomendó a los habitantes de Arkansas reevaluar los planes de vacaciones este año y seguir la recomendación de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de "no realizar viajes no esenciales incluso dentro del estado".

Pautas adicionales, según el Dr. Romero: