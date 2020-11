La Feria Estatal de Florida se lanza al 2021 a pesar de la pandemia

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA (WFLA) – Es oficial. La Feria Estatal de Florida está lista para el 2021.

La autoridad de la feria anunció el viernes que la feria se llevará a cabo del 11 al 22 de febrero. Es un poco más tarde este año, no debido al COVID-19, sino al notable partido de fútbol que organiza Tampa.

Michael Rogalsky es el director de operaciones de la feria y dice que se está pensando mucho en el evento de este año.

“Estamos trabajando con otras ferias, la industria de las ferias, la industria del entretenimiento, el departamento de salud, los CDC”, dijo Rogalsky. “Así que realmente estamos tratando de asegurarnos de tener un plan integral para mantener a todos a salvo”.

Debería ser fácil para los asistentes a la feria distanciarse socialmente en la mitad del camino y otras áreas de la feria se están modificando para que los clientes puedan mantenerse a una distancia segura entre sí.

A principios de este mes, el presidente del Strawberry Festival en Plant City anunció que no tendrán entretenimiento musical en vivo este año. Paul Davis le dijo a 8 On Your Side que no tenía sentido seguir adelante.

“Podemos tomar distancia social en casi todos los lugares en los que estemos, con la excepción de nuestra arena”, dijo Davis. “Simplemente no hay manera de conseguir suficiente gente para que sea algo que podamos permitirnos hacer”.

Rogalsky dice que hay un acuerdo especial del Cyber Monday que los fieles asistentes a la feria no querrán perderse.

“Tienes la oportunidad de comprar dos brazaletes de viaje ilimitados, brazaletes de paseo en cualquier día y recibir dos boletos de entrada gratis”, dijo Rogalsky. “Así que el paquete completo para dos brazaletes y dos boletos de admisión cuesta 55 dólares”.

Para obtener más información sobre la Feria Estatal de Florida, visite su sitio web.