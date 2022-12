TAMPA, Fla. (WFLA) – Una empresa coreana que vende ostras congeladas de media concha ahora está sujeta a un retiro por parte de la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. en medio de preocupaciones sobre la contaminación por sapovirus. La FDA ha emitido alertas a 13 estados, incluido Florida, debido a riesgos de seguridad.

Según la advertencia de la FDA del 23 de noviembre, las ostras del retiro fueron exportadas a los EE. UU. por Dai One Food Co. La agencia federal advierte a los consumidores que no coman las ostras y alerta a los restaurantes y minoristas de alimentos para que se deshagan de los productos. si tienen fecha de cosecha del 6 de febrero de 2022.

La FDA dijo que “Ostras congeladas de media concha, ostras congeladas IQF y bloques de ostras congeladas cosechadas en la misma área de cosecha el 2/6/2022” fueron retiradas por Dai One, después de ser enviadas desde la República de Corea.

Desde fines de octubre hasta principios de noviembre, la FDA dijo que el Distrito de Salud del Sur de Nevada informó dos grupos de enfermedades después de que las personas consumieran ostras crudas en Las Vegas. Se confirmó que un individuo tenía sapovirus, y otros nueve potencialmente también están afectados por la enfermedad.

¿Qué es el sapovirus?

Los sapovirus, según la FDA, son similares a los norovirus y pueden causar “gastroenteritis esporádica” en todos los grupos de edad. Según los informes, las infecciones son más frecuentes en niños menores de 5 años que en pacientes adultos.

Los síntomas típicos del sapovirus incluyen diarrea, vómitos, náuseas y dolor de estómago. Otros síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza y dolor de cuerpo, según la FDA. Los síntomas se desarrollan entre 12 y 48 horas después de la infección y duran hasta cuatro días.

Los informes de la FDA dicen que las personas que están embarazadas o podrían quedar embarazadas, las personas mayores y las personas con sistemas inmunitarios debilitados que han consumido ostras crudas deben estar al tanto de la alerta de contaminación.

Los estados incluidos en la advertencia de retirada son: