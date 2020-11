La familia de North Port advierte a otros después de haber sido blanco de un incidente de golpe

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

NORTH PORT, Florida (WFLA) – Una familia en North Port dice que fueron blanco de un incidente de aplastamiento con un toque de alta tecnología.

El viernes pasado por la tarde, Sarah Courtney recibió una llamada de un detective del Departamento de Policía de North Port.

“Me dijo que saliera porque el equipo SWAT estaba rodeando mi casa y necesitaban verificar y asegurarse de que estaba bien. Estaba pensando que era una broma en este momento, pero luego me preguntó si tenía un azul enfriador en mi porche y en ese momento, mi corazón literalmente cayó en mi estómago porque teníamos un enfriador sentado en el porche y él comenzó a describir los autos de mis vecinos, así que comencé a entrar en pánico “, dijo Courtney.

Poco después de salir, vio a la policía acercándose a su casa.

“Me dijeron que alguien había llamado diciendo ser mi esposo y diciendo que acababa de atraparme engañándome y asesinado. Obviamente nada de eso era cierto. Mi esposo estaba trabajando en el lago Okeechobee y también estaban hablando por teléfono con él y él obviamente estaba asustado tanto como yo estaba asustado porque no teníamos idea de lo que estaba pasando “, dijo Courtney.

Mientras la policía despejaba la casa de la familia, alguien comenzó a soltar comentarios vulgares e inapropiados desde la cámara del timbre de la familia Ring. Courtney pensó que la cámara había sido pirateada, pero más tarde se enteró de que su correo electrónico había sido pirateado, lo que ayudó al pirata informático a obtener acceso a su cuenta de Ring y ver cómo se desarrollaba todo el incidente del golpe en tiempo real.

Courtney le dice a 8 On Your Side que no tiene idea de quién podría haber sido responsable del incidente de aplastamiento y el ataque en línea.

“Creo que fue un acto aleatorio de alguien y fue increíblemente cruel. Es algo realmente terrible hacer una persona o una familia. Se han quitado un poco de nuestra paz que teníamos que todos deberían poder tener en su casa, te quitan eso ”, dijo la madre de dos.

La Policía de North Port está investigando activamente el incidente.

“Alguien llamó para presentar un informe falso de un posible homicidio con explosivos en la casa. No necesariamente cuadró de inmediato, pero tuvimos que tomar todas las precauciones por si acaso. Desafortunadamente, debido a la proximidad a una escuela cercana, esto hizo que estar encerrado por un corto período de tiempo, pero en 20 o 30 minutos, pudimos determinar que no era legítimo. Pudimos ponernos en contacto con el propietario que ciertamente no había fallecido y le pedimos que saliera y pasé por el proceso de confirmar que de hecho era una broma elaborada “, dijo el oficial de información pública del Departamento de Policía de North Port, Josh Taylor.

8 On Your Side se puso en contacto con los funcionarios de Ring para solicitar comentarios. Los funcionarios confirman que los sistemas Ring no se vieron comprometidos y están trabajando activamente con las fuerzas del orden locales y federales para investigar y responsabilizar a los delincuentes en estos casos.

“Según nuestra investigación en curso, parece que los delincuentes han accedido a una pequeña cantidad de cuentas de Ring utilizando cuentas de correo electrónico comprometidas. Los sistemas de Ring no se vieron comprometidos. Notificamos de inmediato a estos clientes y restablecimos sus contraseñas de Ring para que pudieran proteger tanto su Ring como cuentas de correo electrónico personales. Swatting es un delito grave y estamos trabajando con la policía para responsabilizar a los malos actores y proteger a los clientes “.

Proporcionaron los siguientes consejos de seguridad para ayudar a proteger su cuenta.

8 On Your Side también habló con un funcionario de Cyber Florida en USF sobre los pasos que la gente puede tomar para proteger sus cuentas en línea.

“Solo ten en cuenta lo que tienes conectado a la red de tu hogar porque esto no solo sucede con Ring, sino que sucede con televisores inteligentes, refrigeradores inteligentes, termostatos inteligentes, todas estas cosas son pirateadas y si alguna de estas cosas, como un Smart TV tiene una cámara o un micrófono, entonces los ciberdelincuentes pueden verte y escucharte desde tu Smart TV “, dijo la portavoz de Cyber Florida, Kate Whitaker. “Por lo tanto, debe asegurarse de seguir siempre las instrucciones que vienen con un dispositivo para la seguridad básica. Siempre se le debe permitir establecer una nueva contraseña, no use la contraseña predeterminada que viene con ella. Muchas veces las empresas los reutilizan. Siempre desea establecer su propia contraseña y desea asegurarse de que la red Wi-Fi de su hogar esté protegida por contraseña con una buena contraseña segura. Esos pasos básicos ayudarán a prevenir muchos de estos tipos de incidentes “, dijo Whitaker.