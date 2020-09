La escuela autónoma de Polk retrasa el aprendizaje del campus debido a casos de COVID-19

LAKE WALES, Fla. (WFLA) – Los planes para traer a los estudiantes de regreso a una escuela autónoma del condado de Polk se han retrasado después de que dos personas dieron positivo por COVID-19 y varios miembros del personal pudieron haber estado expuestos, según un comunicado en Lake Wales High Página de Facebook de la escuela.

“El campus se someterá a una limpieza profunda, según la orientación recomendada por los CDC, a principios de la próxima semana. Todo el personal también estará instruyendo desde casa hasta que esto suceda. En este momento, todos los maestros están listos para continuar enseñando en línea ”, se lee en la declaración de Donna Dunson, la directora.

La declaración no proporciona detalles sobre quién dio positivo. Sin embargo, los estudiantes no han regresado a la escuela desde marzo.

La escuela autónoma, que opera fuera del sistema de escuelas públicas, comenzó el aprendizaje virtual el 24 de agosto, con la opción de regresar en persona a partir del 31 de agosto.

El liderazgo escolar tiene como objetivo dar la bienvenida a los estudiantes al campus el 14 de septiembre.

Mientras tanto, las familias pueden recoger un Chromebook y un punto de acceso en la escuela los martes de 11 a. M. A 3 p. M.

“¿Qué haces? ¿Te preocupa la pandemia o te preocupa que tu hijo reciba una educación? ” preguntó Kimberly Walton, la madre de un estudiante de secundaria de Lake Wales.

El hijo de Walton, Andrew Sturm, participa en el aprendizaje virtual

Foto cortesía de Kimberly Walton

Walton vive en una zona rural del lago de Gales donde no se dispone de Internet de alta velocidad.

“Zoom requiere mucho ancho de banda. Podemos hacer Google Meet sin problemas, por lo que en algunas clases él puede, en algunas clases no ”, dijo. “Tenía una tarea en la que debía hacer una diapositiva con 50 fotos. Solo se procesaron dos fotos porque nuestro ancho de banda no es lo suficientemente fuerte “.

Walton dijo que el liderazgo de la escuela 8 On Your Side está ayudando a encontrar una solución para su hijo.

“Los puntos calientes que tenían, nos dijeron que si no funcionaba en el área, irían a roaming. Ese no es el caso. El punto caliente no nos hace ningún bien ”, dijo.

“Estábamos ansiosos por tu regreso, pero la naturaleza tuvo otra idea sobre nuestra fecha de inicio. Extrañamos a nuestros estudiantes y esperamos con ansias su regreso, pero estamos comprometidos a hacer que el ambiente de aprendizaje en el campus sea lo más seguro y saludable posible ”, escribió Dunson, quien dijo que ella también tenía que ponerla en cuarentena.

El superintendente Dr. Jesse Jackson no respondió a la solicitud de entrevista de 8 On Your Side.

El 20 de agosto, un miembro del personal de South McKeel Academy , una escuela autónoma en Lakeland, dio positivo por coronavirus.

Mientras tanto, las Escuelas Públicas del Condado de Polk reportaron 21 casos en 16 escuelas, hasta el lunes.

Los estudiantes regresaron a las escuelas públicas el 24 de agosto .

Si a un niño se le ha dicho que se ponga en cuarentena, ese niño no puede regresar a la escuela hasta que haya completado el período de cuarentena, incluso si el estudiante presenta una prueba negativa, de acuerdo con las políticas detalladas en el sitio web de las Escuelas Públicas del Condado de Polk .

Si un miembro de la familia de un estudiante de una escuela pública da positivo, ese niño no puede regresar a la escuela.

Los estudiantes que den positivo deben mostrar un resultado negativo.

8 On Your Side no conoce ningún plan para cerrar las Escuelas Públicas del Condado de Polk.

Nuestras solicitudes de aclaración quedaron sin respuesta el lunes.

