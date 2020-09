La escasez de maestros es una preocupación creciente en el condado de Sarasota, el distrito tiene un plan para llenar las vacantes rápidamente

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

CONDADO DE SARASOTA (WFLA) – El lunes fue un día emocionante para miles de estudiantes en todo el condado de Sarasota, ya que los maestros y el personal de la escuela les dieron la bienvenida al campus por primera vez desde marzo.

“Estaba emocionada de regresar a la escuela porque estuvo atrapada en la casa durante los últimos cinco meses”, dijo el padre Larry Sherman. “Tienen sus mascarillas y desinfectante para que estén preparados”, continuó.

Se implementaron varias medidas de seguridad en todo el distrito para ayudar a frenar la propagación del COVID-19. Los funcionarios del distrito han pasado meses preparándose para los desafíos que podrían surgir con los estudiantes de regreso a la escuela en medio de la pandemia.

“Fue un poco sin incidentes, como muchas restricciones”, dijo Stephanie, estudiante de primer año de Sarasota High School. “Realmente no podías perder el tiempo ni nada. Me sentí segura. No vi a nadie sin una máscara”, explicó.

Una gran preocupación en las semanas previas a la reapertura de las escuelas en nuestra área: la escasez de personal. Es algo para lo que los líderes del Distrito Escolar del Condado de Sarasota dicen que están preparados.

El distrito tiene un grupo de alrededor de 400 maestros sustitutos que están capacitados y listos para ingresar a las aulas de todo el condado. Además, ahora hay sustitutos en las escuelas de todo el distrito, al menos durante las primeras dos semanas.

“Tomamos la decisión de contratar al menos un sustituto para cada escuela, ya sea que necesiten a esa persona o no. Nuestras escuelas secundarias y nuestras escuelas más grandes tienen dos, ya sea que se necesiten o no. Están allí a partir de hoy y tenemos que estén allí durante las primeras dos semanas en cada escuela para que el director pueda tomar la decisión de colocar un sustituto donde lo necesiten, cuando lo necesiten, y no tratar de llamar y tratar de encontrar a esa persona, están automáticamente en el campus cada día “, dijo la superintendente Dra. Brennan Asplen.

El Dr. Asplen pensó que las manos adicionales en cubierta serían de gran ayuda dadas las circunstancias de este año escolar.

A partir del lunes, los funcionarios del distrito le dijeron a 8 On Your Side que hay ’90 puestos de maestros vacantes en todo el distrito ‘. La escasez de personal no es una preocupación, según la portavoz Kelsey Whealy. “Estamos retirando nuestro subgrupo para todas las posiciones que deben cubrirse”, dijo Whealy.

Algunos educadores temen que sea solo cuestión de tiempo antes de que la piscina se seque.

“Especialmente si la gente se enferma y la gente está fuera. No creo que haya muchas personas que quieran ingresar al ambiente escolar en este momento. La mayoría de los sustitutos que he tenido en el pasado, son todos maestros jubilados de en algún otro lugar, la mayoría de los míos tienen entre 60 y 70 años y ese es un grupo de personas de alto riesgo “, dijo Christy Karwatt, maestra de toda la vida de Sarasota High School.

Karwatt es uno de los 84 educadores que toman una licencia para comenzar el año escolar, ya sea personal o médico.

“Fue un poco emotivo porque esta es la primera vez en 27 años que no estoy frente a un salón de clases para saludar y conocer a mis nuevos estudiantes”, dijo Karwatt. “También me preocupan mis colegas y su seguridad y su salud y el nivel de estrés. Sé que todos están bajo una enorme cantidad de estrés. He escuchado de algunos de ellos hoy y es muy estresante. Señalaron que Hay muy poco distanciamiento social en la escuela, pero eso no es culpa de la escuela, es porque es imposible la distancia social en la escuela secundaria “, dijo Karwatt.

Karwatt dice que además de la salud y la seguridad de los maestros y estudiantes, le preocupa la calidad de la educación que los estudiantes recibirán este año.

“Creo que si simplemente atraes a un sub, no van a tener los conocimientos previos, no van a conocer el entorno escolar, no van a conocer la cultura escolar. Creo que aunque estamos preocupados por la mejor educación posible, simplemente vamos a salir adelante este año. Pero, todos están haciendo lo mejor que pueden en el distrito y no creo que sea culpa del distrito. Creo que va más allá “, dijo Karwatt.

Los funcionarios del distrito dicen que están en las etapas finales de la creación de un panel de datos para realizar un seguimiento de los casos de COVID-19 en todo el distrito. El tablero mostrará casos positivos y la cantidad de personas en cuarentena en todo el distrito, pero no en qué escuelas se encuentran.

Últimas noticias sobre Coronavirus: