La entrenadora de vida de Tampa Bay comparte consejos sobre cómo ordenar puede mejorar el año nuevo

TAMPA, Fla. (WFLA) – Nos aseguramos de que 2021 sea su año. Nos enfocamos en ordenar su hogar. Liberar espacio es algo que realmente puede combinar muy bien con otras resoluciones de Año Nuevo.

Si se trata de una casa llena …

“Esta es la oportunidad perfecta. La gente está emocionada. Tenemos una energía fresca. Tenemos pizarras limpias, así que ahora más que nunca es el momento perfecto para incorporar el desorden en su vida”, dijo Heather Hamilton, The People Coach.

Ella ayuda a las personas a vivir una vida minimalista enfocándose en lo que es realmente importante para las personas. Ella desaconseja iniciar un gran proyecto de limpieza de la casa. En cambio, dice que empiece un nuevo hábito de ordenar su vida de forma regular.

“La razón es que la organización nunca es una cosa única y hecha. Nunca se hace. Está cambiando constantemente a medida que evolucionan nuestras vidas”, dijo Hamilton.

Usamos el 20 por ciento de nuestra ropa el 80 por ciento del tiempo. Con eso en mente, sugiere comenzar ordenando su armario girando todas sus perchas en una dirección opuesta. Luego, establezca un recordatorio en su calendario durante seis meses. Toda la ropa en perchas que todavía tenga el mismo lado al final de los seis meses se guardará en una caja de donaciones.

“Muchas veces la gente se miente a sí misma y dice: ‘Voy a usar esto’ o ‘Me pongo esto todo el tiempo’. No hay forma de que te puedas mentir a ti mismo “, dijo.

También puede probar el método “Lo siguiente”. Usas lo que sigue en el estante. Si decide que no lo va a usar, va directamente a la caja de donaciones.

“Si hace esto de forma regular, para esta época del año próximo habrá cambiado drásticamente su entorno”, dijo.

El desorden es contagioso. Puede comenzar liberando espacio en casa, luego liberando su espacio mental, su horario y mejorando su salud. Ella dice que algunos clientes terminan perdiendo peso en el proceso.

“Si quieres estar más relajado, más tranquilo, es algo que te impactará más de lo que crees. El desorden físico equivale al desorden mental. Así que cuando comienzas a ordenar tu espacio físico, tu desorden mental comienza a desaparecer a medida que bien.”

Por último, mantenga una caja de donaciones en un área de la casa bien transitada. La mayoría de nosotros no nos deshacemos de las cosas porque no sabemos dónde poner algo que no usamos, así que lo devolvemos donde lo encontramos.