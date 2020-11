La DEA acuerda devolver $ 43,000 incautados a una mujer del área de Tampa Bay

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA (WFLA) – A Stacy Jones y su esposo les gusta viajar y les gusta apostar viajando a Carolina del Norte desde Tampa para la apertura de un nuevo casino y lo hicieron bien.

Mientras estaban en Carolina del Norte también vendieron un automóvil y cuando llegaron al aeropuerto para volar de regreso a Tampa tenían $ 43,000 en efectivo en un bolso de mano.

En el aeropuerto, un agente de la TSA les preguntó sobre el efectivo y finalmente llamó a la DEA.

Jones dice que hizo que el agente de la DEA llamara al amigo que había comprado su automóvil para demostrarle que allí recogieron parte del dinero. También le dijeron a la DEA que habían viajado para jugar y que ganaron a lo grande.

Eso no fue suficiente y la DEA confiscó el efectivo. Sin pruebas, la DEA asumió que obtuvieron el dinero de una transacción ilegal y confiscaron el efectivo.

Jones se vio obligada a contratar a un abogado que se especializa en estos casos solo para intentar recuperar su dinero.

“El proceso de decomiso civil es muy complicado. Tienes que presentar formularios de reclamación al gobierno, tienes que esperar un largo período de tiempo”, dice el abogado Dan Alban.

Han tardado seis meses, pero la DEA finalmente envió una carta a Alban diciendo que devolverían el dinero.

Jones dice que perdió algo más que el efectivo.

“Estaba trabajando para una importante aerolínea y cuando sucedió este incidente me suspendieron porque asumieron que estaba cometiendo algo poco ético, así que hasta que eso se pudiera probar me suspendieron y luego me obligaron a renunciar”, dice Jones.

Ella también dice que su caso no es único, “Sé de un hombre que es dueño de una empresa de autobuses turísticos e iba a comprar otro autobús turístico y tenía pruebas de que iba a comprar un autobús turístico y se llevaron el dinero”, dijo Jones. .

Alban ha presentado ahora una demanda colectiva contra el gobierno.

“Esa es la base de nuestra demanda colectiva nacional, desafiando estas incautaciones por parte de la TSA y la DEA de personas inocentes que quedan atrapadas en esto simplemente porque viajan con efectivo y terminan perdiéndolo durante seis a siete meses y muchos de ellos terminan perdiéndolo permanentemente “, dijo Alban.

No existe una ley en los Estados Unidos que indique cuánto dinero en efectivo puede llevar a la vez, pero Alban dice que la DEA tiene su propio umbral. Los ciudadanos estadounidenses que viajen al extranjero deben declarar si viajan con más de $ 10,000, pero eso no es lo que estaba sucediendo en el caso de Jones.

“Lo que está sucediendo ahora es que si la TSA ve que alguien tiene una gran cantidad de dinero en efectivo en su equipaje cuando pasa por el control de la TSA, lo confiscan inmediatamente y lo entregan a las fuerzas del orden”, dijo Alban.

Lo que no está claro es cuál es el umbral. La DEA no respondió múltiples solicitudes de comentarios.

Alban dice que la incautación viola los derechos constitucionales de su cliente.

“Hay que tener una causa probable para apoderarse de la propiedad de alguien según la constitución. La cuarta enmienda lo requiere y la DEA no está exenta de la constitución”, dijo Alban.

Stacy Jones dice que ha aprendido una lección difícil.

“No lleve dinero en efectivo, eso es básicamente. Estoy nervioso por incluso llevar 500 dólares en este momento”, dijo Jones.