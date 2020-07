La controversia rodea el fondo mural de Black Lives Matter Zoom en el condado de Pinellas

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

CONDADO DE PINELLAS, Florida (WFLA) – Cuando la comisionada del condado de Pinellas, Kathleen Peters, se dirigió a los comisionados del condado en su reunión de Zoom el martes por la mañana, mencionó un tema inusual: los antecedentes de los comisionados durante la reunión. Algunos tienen antecedentes de oficina, otros tienen estanterías y otros tienen el sello del condado.

El comisionado Kenneth Welch, el único comisionado de color en el tablero, se sienta frente a un mural de Black Lives Matter. Son los artistas murales pintados recientemente frente al Museo Afroamericano Dr. Carter G. Woodson en San Petersburgo.

El comisionado Peters, dirigiéndose a la comisión, “nos dijeron que si no queríamos que los antecedentes de una oficina utilizaran los antecedentes de la comisión del condado”, dijo Peters, sugiriendo que las reglas para lo que debería y no debería mostrarse durante las reuniones deberían ser delineadas.

El comisionado Welch le dijo a Eight on Your Side que sabía que Peters había llevado el tema a los miembros del personal antes de la reunión y le hizo saber al respecto.

“Sé que tuvo un problema con Black Lives Matter que llevó al personal”, dijo Welch a Peters. “No es arte, es una foto real del mural en la 9th Avenue frente al Museo Carter Woodson”.

El alcalde Rick Kriseman intervino en Twitter sobre el asunto, criticando a Peters.

“Es vergonzoso que el Comisionado Peters tenga un problema con algunas cartas de nuestro mural callejero BLM que se utiliza como antecedentes del Comisionado Welch”, tuiteó Kriseman. “Su juicio está muy lejos y su política está claramente fuera de sintonía con quienes están en Pinellas y St. Pete. Realmente increíble”.

Ocho de tu lado solicitó una entrevista con el alcalde, pero él no estaba disponible.

Peters emitió una declaración después del tweet del alcalde Kriseman:

“Me parece desafortunado que el alcalde Kriseman haya aprovechado esta oportunidad para jugar a la política. Mi intención es asegurar que no se usen señales (políticas o no) para exhibirlas durante cualquier reunión del gobierno”, escribió Peters. “Esta es una política que estaba vigente tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de la Florida. Cada comisionado representa a todos o una gran cantidad de los residentes del Condado de Pinellas y se merecen la profesionalidad de los comisionados de su condado. Si no existe una política, ahora hemos abierto la puerta para que cualquier mensaje tenga lugar durante una o todas las reuniones en el futuro “. Kathleen Peters, comisionada del condado de Pinellas

El Comisionado Welch no planea derribar el mural y llama al asunto una distracción. Él cree que él y sus colegas deberían centrarse más en los asuntos que realmente afectan al condado.

“Incluyendo la epidemia con COVID, que tuvo la mayoría de los casos de cualquier semana la semana pasada, estamos preocupados por la capacidad del hospital”, dijo el comisionado Welch. “Nos preocupa que nuestros CARES actúen con dinero para nuestros negocios e individuos”.

