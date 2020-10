¿La Conoces? Policía de Hillsborough busca a la ladrona de decoraciones de Halloween y Navidad

CONDADO HILLSBOROUGH (Tampa Hoy) – Según informa la página de facebook oficial de la oficina del sheriff del condado Hillsborough, una mujer es la causante de robos en Brandon y Seffner. La mujer de tés blanca y pelo color obscuro fue captada por cámaras de seguridad en 3 recidencias diferentes.

La oficina del sheriff publicó lo siguiente en su pagina de Facebook:

Hola me conoces Disfruto robando decoraciones de Halloween y Navidad en el área de Seffner / Brandon. ¡Conduzco un SUV oscuro y caminaré hasta tu porche delantero para llevarme tu decoración! Me captaron en cámara tres veces distintas entre el 16 y el 20 de octubre alrededor de la 1:30 a.m. Si tiene alguna información, por favor llame a la oficina del sheriff del condado Hillsborough .

Si conoce a la ladrona de adornos de halloween y navidad, puedes identificarla anonimamente en comunicándote con La Oficina del Sheriff del Condado Hillsborough, llamando al (813) 247-8200 o visitando su pagina web http://teamhcso.com/.

Mira el video aqui:

