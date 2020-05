La compañía local de autocares se dirigió a Washington DC para un 'rally rodante'

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

CONDADO DE PINELLAS, Florida (WFLA) – Autocares de todo el país, incluidas las líneas de autobuses ESCOT en Largo, se dirigen a Washington DC para un “rally rodante”.

El coronavirus ha provocado despidos masivos y ha generado un gran porcentaje de la industria de los autocares. Ahora, más de 500 conductores de los 50 estados se dirigen a Washington para apelar ante el Congreso que la industria necesita desesperadamente asistencia federal.

“Si se observan otros sectores del transporte, como las aerolíneas, había rutas específicas para automóviles, paquetes de rescate, para esas industrias y la industria de los autobuses chárter se ha quedado fuera de eso. Los fondos PPP y los programas EIDL solo, si bien son apreciados y beneficiosos, no están estructurados para la naturaleza de nuestra industria que requiere mucho capital “, dijo Brian Scott, presidente de ESCOT Bus Lines.

Motorcoaches Rolling for Awareness , un evento conjunto entre la American Bus Association, la United Motorcoach Association y cientos de empresas de autobuses y pequeñas empresas, ha solicitado $ 15 mil millones en ayuda federal.

“Esto ayudaría con una mayor flexibilidad en el uso de los fondos PPP porque, por la forma en que está estructurado ahora, no hay forma de forzar alimentar el 75 por ciento de ese dinero en la nómina durante 8 semanas. Simplemente no es posible “, dijo Scott. “Otra cosa sería reservar préstamos garantizados específicamente para la industria del autobús. Sería genial porque sabes que no estás compitiendo con la barbería de la calle, por así decirlo “.

ESCOT Bus Lines actualmente emplea a casi 160 personas. Scott le dice a WFLA.com, sus autobuses y muchos de sus conductores se han quedado inactivos durante una de sus temporadas más ocupadas y han perdido ingresos debido a viajes cancelados y actividades escolares. Scott espera que su negocio vuelva a la normalidad para el otoño.

‘Mayo, junio, julio y agosto, casi no tenemos negocios en los libros. Solo estamos tratando de hacer todo lo posible para mantener a todos ocupados mientras tanto, mientras tenemos los fondos PPP con los que podemos hacer eso ”, dijo Scott. “Solo mantén a la industria del autobús en tus pensamientos y oraciones, es una infraestructura crítica para el país”.

Los autocares Rolling for Awareness crearán una línea de autobús de 8 millas alrededor del Capitolio y la Casa Blanca el miércoles.

