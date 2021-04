La Cámara de Florida votará una ley electoral que podría endurecer las reglas de votación

TAMPA, Fla. (WFLA) - La red de Tampa Bay para poner fin al hambre ahora está ayudando a entregar Meals On Wheels para niños a estudiantes y sus familias en Tarpon Springs, Odessa, East Lake y Palm Harbor.

Meals On Wheels for Kids entrega cajas de comida a los estudiantes y sus familias cuando no hay clases o cuando los estudiantes están aprendiendo de forma remota. Las cajas incluyen productos, productos no perecederos y comidas frías.