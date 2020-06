La asociación de propietarios le dice a un hombre de Florida que retire la bandera de Blue Lives Matter

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

CONDADO DE PASCO, Fla. (WFLA) – Como Diputado del Sheriff del Condado de Pasco, Sean Kennedy pasó 25 años siguiendo la ley y haciéndola cumplir. Ahora se encuentra en una posición en la que siente que debe violar la ley. Más específicamente, un reglamento para su asociación comunitaria.

Kennedy vive con su esposa e hijos en la subdivisión de Foxwood en New Port Richey. Es una comunidad con restricción de escritura donde los céspedes se cortan cuidadosamente y los automóviles se estacionan en garajes.

Sobre el garaje de Kennedy vuela una bandera azul de materia de vidas, la asociación de propietarios le dijo recientemente que tenía que quitarla.

La bandera se parece a una bandera estadounidense con la excepción de rayas negras y una franja azul para las fuerzas del orden y una franja roja para los bomberos.

“La gente realmente no entiende esa bandera. No tiene nada que ver con la policía”, dijo Kennedy. “Es la policía la que ha sido asesinada. El significado de la bandera es apoyar a la policía que ha sido asesinada. No la policía que está activa en este momento trabajando”.

El vecino James Adams no entiende por qué la asociación de repente le pide a Kennedy que retire la bandera.

“Entiendo que hay ciertas pautas y estatutos que tenemos que seguir”, dijo Adams. “Pero eso es un poco demasiado”.

Kennedy cree que entiende el momento. Un miembro de la asociación le dijo que alguien se había quejado. “Creo que se explica por sí mismo lo que está sucediendo en el mundo”, dijo Kennedy. “El odio a la policía por una acción horrible de un tipo en Minnesota que empaña a todos”.

Kennedy dice que varios vecinos han intervenido y respaldan su derecho a enarbolar la bandera. Él dice que no tiene intención de eliminarlo.

“No lo voy a derribar. Es algo en lo que he trabajado durante 25 años y en lo que creo, así que definitivamente no es racista, definitivamente no es odio”, dijo Kennedy. “Es un homenaje a los agentes de la ley y los bomberos que murieron”.

8 On Your Side llamó y envió un correo electrónico a la asociación de gestión que envió la carta y espera una respuesta.

