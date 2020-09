La activación de la Guardia Nacional de Florida crea una crisis de seguro médico para la familia

"Si es un problema conocido, ¿por qué no se ha solucionado?

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

RIVERVIEW, Fla. (WFLA) – Cuando la Guardia Nacional de Florida activó y desplegó la unidad de su esposo, la 164a Brigada de Artillería de Defensa Aérea, se suponía que el seguro médico para Holly Fuentes y sus 6 hijos se transferiría sin problemas de su plan TriCare Reserve Select a un Plan TriCare para personal en servicio activo.

El 164 se activó el 14 de agosto de 2020.

“A partir del 14 de agosto, no tenemos cobertura de seguro médico y tenemos 6 hijos, el más nuevo tiene 8 semanas”, dijo Holly a 8 On Your Side.

Holly, que vive en Riverview, se vio obligada a cancelar varias citas médicas y dejó sin surtir una receta de $ 600 por mes para su hijo.

“Lo más urgente es que nuestro bebé de 8 semanas necesita ver a un especialista en gastroenterología y no puedo hacerlo debido al seguro”, dijo.

Cuando se activó la unidad Natl Guard de su esposo, Holly y su familia se quedaron sin seguro médico

Una carta de la Guardia Nacional a los miembros advirtió sobre una posible brecha en la cobertura del seguro.

La carta decía: “Con la introducción del Sistema Integrado de Personal y Pago, ahora se requiere el procesamiento de entrada manual para todas las transacciones de Soldado al entrar en Servicio Activo (EADT) y los cambios de estado de Liberación de Servicio Activo (RADT)”.

El nuevo Sistema Integrado de Pago y Personal (IPPS) de $ 159 millones que implementó el Ejército está diseñado para brindar a los miembros en servicio activo un fácil acceso a su nómina y beneficios. Ha creado un atasco en los registros del seguro médico, un retraso para los miembros activados de la Guardia Nacional y sus familias, lo que hace que su acceso a la atención médica no sea tan fácil.

“Creo que es indignante”, dijo Holly. “Si es un problema conocido, ¿por qué no se ha solucionado?”

El recién nacido de Holly necesita ver a un

Especialista gastrointestinal pero no tenía seguro

La Guardia Nacional sabía con meses de anticipación cuándo se activaría el 164º.

“Por lo que tengo entendido, la Guardia Nacional del Ejército del Estado de Florida envía sus órdenes a la Guardia Nacional Federal”, explicó Holly. “El lado federal entonces tiene que tomarlo de su sistema e ingresarlo en un nuevo sistema manualmente. Dos sistemas que deberían comunicarse entre sí no lo están”.

La carta que explica la demora también aconseja que en caso de una emergencia médica, Holly debe traer una copia de las órdenes de movilización de su esposo y su tarjeta de identificación de dependiente. La facturación médica, indicó, será procesada por el centro médico a través de TriCare.

Pero eso no ayudó a Holly en lo más mínimo cuando terminó en una sala de emergencias.

“La persona que hace la admisión de TriCare lo miró, lo buscó en la computadora y dijo: ‘usted sabe, señora, lamento que esté lidiando con esto, pero ahora mismo no está cubierto, tener que pagar, a partir de ahora ‘”, recordó Holly.

Después de comunicarse con la Guardia Nacional de Florida y TriCare, así como con los miembros del Congreso, y sin escuchar nada, Holly se comunicó con 8 On Your Side.

Como médico del ejército que sirvió en Irak, Holly sabe la importancia de centrarse en la misión.

“No llegué a ninguna parte hasta que, honestamente, empezaste a hacer llamadas telefónicas”, dijo.

Hablamos con la Guardia Nacional en Florida y con la sede nacional en Virginia y alertamos a la oficina del senador Marco Rubio sobre el tema.

El oficial de Asuntos Públicos de la Guardia Nacional, Nahaku McFadden en Arlington, Virginia, reconoció que se identificó una demora en el sistema de procesamiento y que el personal está trabajando en ello.

“No puedo hablar en nombre de lo que hace y lo que no hace el sistema, el miembro está recibiendo asistencia”, aseguró la Sra. McFadden. “Es muy importante que cuando se despliegue a nuestros miembros, se cuide a los miembros de nuestra familia”.

Al día siguiente, TriCare activó el seguro de Holly, así como la cobertura para las familias de otros miembros de la 164th.

“Se agradece más de lo que imagina, no mucha gente hoy en día hará lo correcto y hará que el barco se mueva”, dijo Holly. “Tienen una misión a la que necesitan el 100 por ciento de su atención y no deberían tener que preocuparse por si sus familias en casa están siendo atendidas o no”.

Hasta que este problema con el seguro médico se solucione a nivel nacional, las preocupaciones de los soldados sobre sus familias en casa y si están bien atendidas.

Si sabe algo que cree que debería investigarse, llame a nuestra línea de ayuda 8 On Your Side al 1-800-338-0808 o comuníquese con Steve Andrews en sandrews@wfla.com

ÚLTIMAS NOTICIAS: