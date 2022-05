LONDRES (AP) — Fiscales británicos dijeron el jueves que acusaron al actor Kevin Spacey de cuatro cargos de agresión sexual contra tres hombres.

El Servicio de Fiscalía de la Corona dijo que Spacey “también ha sido acusado de hacer que una persona participe en una actividad sexual con penetración sin su consentimiento”.

Los presuntos incidentes tuvieron lugar en Londres entre marzo de 2005 y agosto de 2008, y en el oeste de Inglaterra en abril de 2013.

Rosemary Ainslie, jefa de la División de Delitos Especiales del servicio, dijo que los cargos siguen a una revisión de las pruebas reunidas por la Policía Metropolitana de Londres.

Spacey, un ganador de dos premios de la Academia de 62 años, fue interrogado por la policía británica en 2019 sobre las afirmaciones de varios hombres de que los había agredido.

La ex estrella de “House of Cards” dirigió el Teatro Old Vic de Londres entre 2004 y 2015.