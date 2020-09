Jurado recomienda cargos para 1 oficial en el asesinato a tiros de Breonna Taylor

LOUISVILLE, Ky. (NewsNation Now) – El fiscal general de Kentucky, Daniel Cameron, anunciará el miércoles por la tarde la decisión de presentar cargos contra los agentes de policía por el tiroteo mortal de Breonna Taylor.

Cameron dará a conocer los resultados de una investigación del jurado de graduados sobre la muerte de Taylor a la 1:15 p.m. ET.

El alcalde de Louisville, Greg Fischer, informa al público sobre la próxima decisión del fiscal general y los planes para los próximos días alrededor de las 11:15 ET. Fischer anunció un 9 p.m. hasta las 6:30 a.m. ET, toque de queda antes del informe del gran jurado sobre la muerte de Breonna Taylor.

Los funcionarios de Louisville se han estado preparando para un anuncio sobre el caso. El alcalde Greg Fischer firmó dos órdenes ejecutivas el martes. Uno declara un estado de emergencia que permite a Fischer implementar un toque de queda si es necesario. La otra orden ejecutiva restringe el estacionamiento en el centro, aunque el acceso de vehículos al centro estaba severamente restringido antes de esa orden. Louisville se prepara para el anuncio en el caso Breonna Taylor

El jefe de policía interino de Louisville, Robert Schroeder, aceleró los planes para restringir el acceso al centro a partir del lunes. También declaró el estado de emergencia para el departamento de policía, lo que significa que todo el tiempo libre y las solicitudes de vacaciones se cancelarán hasta nuevo aviso.

Apenas la semana pasada, la familia de Taylor recibió $ 12 millones de dólares en un acuerdo civil con la ciudad de Louisville; el acuerdo también incluyó varias reformas policiales.

Schroeder también dijo que el acuerdo no reconocía irregularidades por parte de la ciudad.

Taylor, de 26 años, murió en marzo cuando los agentes de policía de Louisville ejecutaron una orden de no golpear en medio de la noche. El novio de Taylor disparó contra los oficiales, quienes respondieron al fuego y mataron a Taylor. No se han presentado cargos por su muerte.

Actualmente, uno de los tres agentes implicados en el tiroteo ha sido despedido. Los otros dos están en licencia administrativa. Descargue la aplicación NewsNationNow

El abogado de la familia Taylor, Ben Crump, ha exigido que los agentes involucrados sean acusados ​​de al menos asesinato en segundo grado.

Reuters contribuyó a este informe.

