La Junta de Regentes del Smithsonian publicó el jueves sus recomendaciones sobre los sitios óptimos para ubicar el Museo Nacional del Latino Estadounidense y el Museo de Historia de la Mujer Estadounidense del Smithsonian.

Ambos sitios están en el National Mall, un lugar por el que los promotores de los museos han presionado, a pesar de cierta oposición política.

“A partir de hoy, estamos un paso más cerca de lograr el sueño tan esperado de un Museo Latino y un Museo de la Mujer”, dijo el representante Tony Cárdenas (D-Calif.).

“Estoy absolutamente emocionado de ver que la Junta de Regentes del Smithsonian ha apoyado la selección de los sitios Tidal Basin y South Monument para ambos museos. La prominencia de cualquiera de estos lugares significará que millones de personas que visiten la capital de nuestra nación podrán experimentar, ya sea a través de exhibiciones, programas educativos o celebraciones culturales, cómo nuestras historias son fundamentales para la historia completa de Estados Unidos”.

Aún así, la recomendación de la Junta de Regentes no es una selección final del sitio.

“Es necesaria una acción legislativa antes de que la Junta de Regentes del Smithsonian pueda hacer sus designaciones finales”, escribió la Junta en un comunicado de prensa.

Eso se debe a que la legislación que aprueba ambos museos prohibió la construcción en lo que se llama “La Reserva”, esencialmente una zona de no construcción que rodea el National Mall.

Los senadores Joe Manchin (DW.Va.) y Lisa Murkowski (R-Alaska) presionaron por esa prohibición, pero los promotores del museo ven potencial para que un grupo bipartidista apruebe la selección del sitio en las negociaciones presupuestarias durante la sesión del pato cojo.

“El Congreso tiene la oportunidad de seguir el mismo modelo que persiguió en 2020 con el ómnibus; lograron que ambos museos cruzaran la línea de meta”, dijo Estuardo Rodríguez, presidente y director ejecutivo de Friends of the Museum of the American Latino.

La recomendación de la junta, aunque no es vinculante, da luz verde a los promotores de los museos para presionar al Congreso para que exima los proyectos de la prohibición de construcción en la Reserva.

“Ahora, nuestra comunidad puede concentrarse de manera unida para apoyar la aprobación de este sitio por medio de una ley del Congreso, lo que debe ocurrir este año”, dijo el presidente de la junta del Museo Latino, Henry Muñoz.

“Nuestra junta agradece a la Institución Smithsonian y espera con ansias el día en que abramos las puertas de esta nueva e importante institución estadounidense junto con los grandes museos en el terreno que es el National Mall, donde se cuentan historias estadounidenses. Hoy, junto con nuestro museo hermano que honra y celebra la rica historia y el impacto de las mujeres estadounidenses, estamos un paso más cerca de nuestro sueño”, agregó Muñoz.

Si el Congreso no aprueba los sitios durante la sesión de pato cojo, la lata se iría al próximo Congreso, lo que obligaría a los promotores de ambos museos a comenzar su proceso de cabildeo desde el principio.

Aún así, la recomendación de la Junta de Regentes es otro paso adelante en un proceso de varios años que ha tenido una buena cantidad de altibajos.

En septiembre, el presidente Biden dio un impulso significativo a los museos cuando pidió que se construyeran primero en Washington, DC, y semanas después, en el National Mall .

El llamado de Biden reflejó un llamado similar años antes del ex presidente George W. Bush, cuyo apoyo fue un paso clave para colocar el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana (NMAAHC) en el Mall.

El NMAAHC enfrentó desafíos legales similares para su construcción, y ese proyecto se inauguró más de 90 años después de que se propuso por primera vez.

Los dos sitios recomendados para los museos latino y de mujeres están al otro lado del centro comercial frente al NMAAHC, un sitio más pequeño conocido como el sitio del Monumento Sur cerca del Monumento a Washington en la avenida Independence, y un sitio más grande en un campo de rugby, conocido como el Tidal Basin sitio, al otro lado de la calle del Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos.

“Me comprometo a apoyar la legislación para permitir que el Smithsonian avance a toda máquina hacia la construcción de los sitios del Monumento Sur y la Cuenca Tidal. Los nuevos museos serán adiciones vitales al Smithsonian que nos permitirán contar una historia más completa que reconozca la notables contribuciones de mujeres y latinos que han ayudado a dar forma a nuestra nación”, dijo la representante Carolyn Maloney (DN.Y.), una promotora clave del museo de la mujer.