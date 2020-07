Jubilada cubana se aisla de virus con caja de carton

La Habana (AP)- Feridia Rojas, enfermera jubilada de 82 años, recorre las calles de La Habana para hacer sus compras enfundada en una caja de cartón para protegerse del coronavirus, en un ingenioso giro en el cumplimiento de las medidas de protección impuestas por el gobierno cubano.

“Yo decidí esto porque tenía miedo al virus, he oído decir tantas cosas de el, entonces yo tengo una edad que si me coge, me lleva, entonces dije si me meto en una caja y salgo caminando”.

El gobierno de la isla le garantiza la entrega a domicilio de productos básicos a pensionistas como Rojas, pero la anciana dice que necesita hacer un poco de ejercicio y que le gusta su independencia.

Pero para mantenerse activa, Rojas buscó como salir y permanecer relativamente segura, y así creó ella misma su propio traje de protección usando una caja de cartón.

“Mantenerse activo, si no puede ya, porque no les dejan salir a la calle, hacer algún tipo de ejercicio que no se mantengan ahi sentado mirando, no, no que trabajen, hay que trabajar”

Rojas utilizó materiales locales y asequibles como una caja de cartón, y dejando una apertura para poder ver y con un poco de humor escribió una respuesta a la recomendación de “quédate en casa”, que sale a diario en en la televisión de la isla.

“Hay personas que no le ha gustado eso y dicen que es una ridiculez de mi parte, pero yo me enjabono y después no me enjuago, la gente me resbala”

De acuerdo a los los expertos, las personas del grupo de edad de Rojas son las que corren más riesgo de complicaciones si contraen el coronavirus, y Rojas, como ex enfermera, entiende muy bien lo que eso significaba.

Ahora se siente lo suficientemente segura como para salir a comprar a su tienda local.