Joe Biden presenta oficialmente a Kamala Harris como compañera de papeleta pero sin público presente

WILMINGTON, Del. (AP) – Joe Biden hará su primera aparición con su compañera de fórmula Kamala Harris el miércoles, apostando a que el perfil histórico del senador de California y el estilo de confrontación contra el presidente Donald Trump impulsarán los esfuerzos de los demócratas para derrocar al presidente republicano en medio de Crisis nacionales en cascada.

Los ex rivales de las primarias aparecerán en una escuela secundaria en la ciudad natal de Biden, Delaware, para discutir su visión compartida sobre cómo derrotar a Trump y luego llevar al país a través de una pandemia, sus consecuencias económicas y un largo enfrentamiento con el racismo. Harris y Biden luego se sentarán juntos para una recaudación de fondos en línea diseñada para permitir que los pequeños donantes tengan una nueva visión de cómo se verá la boleta presidencial demócrata juntos.

En un reflejo de las pautas del coronavirus, no habrá multitudes de adoradores que saluden a un nuevo compañero de fórmula en una campaña de rutina y, ciertamente, una con la importancia histórica de Harris. Hija de inmigrantes jamaicanos e indios, es la primera mujer negra y la primera persona de ascendencia asiática en unirse a una candidatura presidencial de un partido importante.

Pero la exfiscal de 55 años tendrá que poner su estilo público animado, a menudo en contraste con el más popular Biden, de 77 años, para usar en televisión y formatos de transmisión en línea sin interacción o comentarios de los votantes.

La campaña de Biden ha dicho que planea un lanzamiento que combina la naturaleza histórica de la selección de Harris con las realidades de la campaña de 2020 y la gravedad de las circunstancias de la nación.

“Necesito a alguien que trabaje junto a mí que sea inteligente, fuerte y esté listo para liderar. Kamala es esa persona ”, dijo Biden a sus seguidores en un correo electrónico explicando su elección de compañero de fórmula.

“Necesito a alguien que comprenda el dolor que está sufriendo tanta gente en nuestra nación. Ya sea que hayan perdido su trabajo, su negocio, un ser querido por este virus “, continuó Biden. “Este presidente dice que no quiere que lo distraiga. No comprende que cuidar de la gente de esta nación, de toda la gente, no es una distracción; es el trabajo. Kamala lo entiende “.

Harris fue considerada una de las favoritas durante la búsqueda de Biden, y ella ha sido una activista sustituta y recaudadora de fondos para él desde que se convirtió en el presunto nominado.

No obstante, tendrán que ocultar las diferencias expuestas durante la campaña primaria, desde el apoyo inicial de Harris a un sistema de seguro médico de pagador único y el Green New Deal hasta su discurso profundamente personal en la etapa de debate contra Biden por su oposición al transporte por mandato federal. para integrar las escuelas públicas en la década de 1970.

Trump aprovechó esa dinámica, etiquetó a Harris como “Kamala falsa” y la calificó como la prueba más reciente de que Biden, un veterano de cinco décadas del establishment demócrata, está cautivo del flanco izquierdo de su partido.

La asesora de la Casa Blanca, Kellyanne Conway, insistió el miércoles en que Harris es “una gran parte de la izquierda radical” y sugirió que el senador tendrá dificultades para no eclipsar a Biden, cuya edad y aptitud para el cargo se burla con frecuencia de Conway. “Está eclipsado básicamente por casi todas las personas con las que entra en contacto”, dijo.

La campaña de Biden parecía preparada para la contraofensiva, y señaló que hace solo unas semanas, Trump dijo que Harris sería una “buena elección”. Y los registros de financiamiento de campañas muestran que Trump contribuyó como ciudadano privado a las campañas del fiscal general de Harris en California. Harris fue elegido para el Senado en 2016.

Para enturbiar aún más el mensaje republicano, los agentes nacionales destacaron el miércoles las críticas de los progresistas al historial de Harris como fiscal y fiscal general de California, y esencialmente la critican como parte del establecimiento demócrata.

De hecho, Harris ya no admite un sistema de seguro médico de pagador único, sino que se alinea con la propuesta de Biden de agregar una opción de seguro público para competir con los planes privados. Aún así, Harris levantó la mano de manera memorable durante un debate primario demócrata cuando se les preguntó a los candidatos si podían respaldar un sistema que eliminó por completo el seguro médico privado.

Ha respaldado ampliamente el Green New Deal, el conjunto de propuestas más ambicioso de los progresistas para combatir la crisis climática, pero no lo convirtió en un ancla de su candidatura presidencial. Biden se ha movido a la izquierda en sus propuestas climáticas durante la campaña de 2020, pero no ha abrazado por completo el Green New Deal.

En Washington, Harris ha abogado por reformar el sistema de justicia penal, intensificando sus esfuerzos desde el asesinato de George Floyd por un oficial blanco de Minneapolis en mayo. Y ha hecho un llamado por programas nacionales radicales en beneficio de la clase trabajadora y media. Pero ha recibido críticas por algunas de sus posturas agresivas como fiscal local en el área de San Francisco y por no enjuiciar a los ejecutivos bancarios a raíz del colapso financiero de 2008.

Ese récord mixto podría tener efectos impredecibles en una campaña nacional.

Biden apuesta a que, a fin de cuentas, Harris tiene un amplio atractivo que apuntalará cualquier debilidad con las mujeres negras, un ancla de la demócrata.

ÚLTIMAS NOTICIAS: