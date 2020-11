Iota baja a tormenta tropical en Nicaragua y va a Honduras

Walmart comenzará la tercera fase de su evento Black Friday el próximo miércoles.

Según Walmart, se ofrecerá una primera ronda de ofertas en Walmart.com el miércoles 25 de noviembre a las 7 pm ET, seguida de otra ronda de ofertas en línea a las 12 am ET del viernes. Las ofertas en la tienda comenzarán el viernes a las 5 am, hora local.