Investigan Foto de anuario de secundaria racista con la ‘letra-N’

SUWANEE, Ga. – Un distrito escolar de Georgia está investigando cómo una foto racista apareció en el anuario de una escuela secundaria, informó WGCL .

“Oh, Dios mío, esto es real. Es como, no puedo creer que alguien haga esto”, dijo Aaliyah Williams, estudiante de último año en Collins Hill High School en Suwanee, Georgia. “Es impactante. No tenía palabras”.

La foto muestra a otro senior de Collins Hill con una imagen de Martin Luther King Jr. editada en el marco. El estudiante sostiene un pedazo de papel con la palabra n dos veces.

“Dios mío. Dejaste pasar esto por las grietas”, dijo el padre Kavanti White. “Se supone que debes proteger a nuestros hijos a toda costa y una vez más nos fallaste”.

La directora Kerensa Wing emitió una disculpa, diciendo que la escuela está investigando para averiguar quién envió la foto y cómo se perdió antes de imprimirla.

“Los anuarios llegaron esta semana y comenzamos a distribuirlos cuando se nos hizo notar que incluye una fotografía inapropiada y racista. Esto es inaceptable”, dijo Wing en un comunicado. “Una vez que se complete esta investigación, tomaremos las medidas apropiadas con los involucrados”.

El anuario fue aprobado antes de su impresión, informó WGCL.

“Se supone que deben corregir. Pensé que debían corregir y todo. Es triste”. dijo Kahlil Blakey, quien se graduó de Collins Hill en 2016. “No me sorprendió mucho, cosas como esas ocurrieron en el pasado”.

En 2016, aparecieron graffiti con discurso racista en la parte trasera de la escuela y en el estadio de fútbol de la escuela, que está compuesto por el 74 por ciento de los estudiantes negros y latinos.

“Necesitan que se encarguen de esto rápidamente porque hay muchos alumnos, muchos alumnos afroamericanos, muchos alumnos latinos”, dijo Blakey. “Están viendo esto como, ‘Wow, ¿en serio? Todavía está sucediendo'”.

Las personas mayores no quieren este recuerdo duradero.

“Ya me han quitado lo suficiente”, dijo Williams. “Ahora me quitaron mi anuario. Ya no quiero mi anuario. Es hiriente, para ser honesto”.

La escuela planea enviar una calcomanía a los estudiantes para cubrir la foto, pero los padres y los estudiantes quieren un reembolso y que se reimprima el anuario, informó WGCL.

