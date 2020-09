Informe: Trump calificó a los muertos de la guerra de Estados Unidos como 'perdedores'

(Source: Associated Press)

PLAYA DELRAY, FLa. (AP) – Un nuevo informe detalla múltiples casos en los que el presidente Donald Trump hizo comentarios despectivos sobre miembros del ejército de Estados Unidos que fueron capturados o asesinados, incluida la referencia a los estadounidenses muertos en la guerra en el cementerio estadounidense Aisne-Marne en Francia en 2018 como ” perdedores “y” tontos “.

Las acusaciones se informaron por primera vez en The Atlantic. Un alto funcionario del Departamento de Defensa con conocimiento de primera mano de los eventos confirmó algunos de los comentarios a The Associated Press, incluidos los comentarios del cementerio de 2018.

El funcionario de defensa dijo que Trump hizo los comentarios cuando rogó que visitara el cementerio en las afueras de París durante una reunión posterior a su sesión informativa presidencial diaria en la mañana del 10 de noviembre de 2018.

El personal del Consejo de Seguridad Nacional y del Servicio Secreto le dijo a Trump que el clima lluvioso hacía que viajar en helicóptero al cementerio fuera riesgoso, pero que podían conducir hasta allí. Trump respondió diciendo que no quería visitar el cementerio porque estaba “lleno de perdedores”, dijo el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato porque el funcionario no estaba autorizado a discutirlo públicamente.

La Casa Blanca culpó de la visita cancelada al mal tiempo en ese momento.

En otra conversación sobre el viaje, dijo The Atlantic, Trump se refirió a los 1.800 infantes de marina que murieron en la batalla de Belleau Wood durante la Primera Guerra Mundial como “tontos” por haber sido asesinados.

“Este informe es evidentemente falso”, dijo la directora de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca, Alyssa Farah. “El presidente Trump tiene a los militares en la más alta estima. Ha demostrado su compromiso con ellos en todo momento: cumpliendo su promesa de dar a nuestras tropas un aumento salarial muy necesario, aumentando el gasto militar, firmando reformas críticas para los veteranos y apoyando a los cónyuges militares. las anécdotas sin nombre no tienen ninguna base de hecho y son ficción ofensiva “.

El candidato presidencial demócrata Joe Biden dijo el jueves: “Si las revelaciones en el artículo de Atlantic de hoy son ciertas, entonces son otro indicador de cuán profundamente el presidente Trump y yo estamos en desacuerdo sobre el papel del presidente de los Estados Unidos”.

“Deber, honor, patria: esos son los valores que impulsan a nuestros miembros del servicio”, dijo en un comunicado el jueves por la noche, y agregó que si es elegido presidente, “me aseguraré de que nuestros héroes estadounidenses sepan que los respaldaré y honrar su sacrificio – siempre. ” Beau, el hijo de Biden, sirvió en Irak en 2008-09.

El funcionario de Defensa también confirmó a la AP informando en The Atlantic que Trump en el Día de los Caídos de 2017 había ido con su jefe de personal, John Kelly, a visitar la tumba del hijo de Kelly en el cementerio de Arlington, Robert, quien fue asesinado en 2010 en Afganistán, y le dijo a Kelly: “No lo entiendo. ¿Qué ganaron ellos?”

The Atlantic, citando fuentes con conocimiento de primera mano, también informó que Trump dijo que no quería apoyar el funeral en agosto de 2018 del senador republicano John McCain, un veterano condecorado de la Marina que pasó años como prisionero de guerra en Vietnam, porque era un “perdedor.” También informó que Trump estaba enojado porque las banderas ondeaban a media asta para McCain, diciendo: “¿Para qué diablos estamos haciendo eso? Guy era un maldito perdedor”.

En 2015, poco después de lanzar su candidatura presidencial, Trump criticó públicamente a McCain, diciendo que “no es un héroe de guerra”. Añadió: “Me gusta la gente que no fue capturada”.

Trump solo amplificó sus críticas a McCain cuando el legislador de Arizona se volvió crítico de su estilo mordaz de política, que culminó con un voto “no” a altas horas de la noche que echó por tierra los planes de Trump de derogar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. Ese voto destrozó las pocas lealtades partidistas que unían a los dos hombres, y Trump ha seguido atacando a McCain por ese voto, incluso a título póstumo.

La revista dijo que Trump también se refirió al ex presidente George HW Bush como un “perdedor” porque los japoneses lo derribaron como piloto de la Armada en la Segunda Guerra Mundial.

Keith Kellogg, asesor de seguridad nacional del vicepresidente Mike Pence, tuiteó el jueves: “La historia del Atlántico es completamente falsa. Absolutamente carece de mérito. He estado al lado del presidente. Él siempre ha mostrado el mayor respeto a nuestras tropas y veteranos en servicio activo. con el mayor respeto hacia los que han dado el máximo sacrificio y los heridos en la batalla “.