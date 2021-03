Informe ovni podría no cumplir con la fecha límite, dice el senador Rubio

MYSTERY WIRE (Nexstar) – Un día después de hablar con un fotógrafo de TMZ sobre los ovnis y el muy esperado informe de UAP que se supone que deben presentar las agencias de inteligencia de EE. UU. Antes del 1 de junio, el senador Marco Rubio (R-FL) le dijo a Fox Business que es “no estoy seguro de que lleguen a tiempo”.

Pero el reloj sigue corriendo para que el programa secreto del Pentágono investigue los ovnis y las otras agencias de inteligencia incluidas en la solicitud.

En el Pentágono, se llama Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados (UAPTF), y se le ha ordenado que prepare una descripción detallada del misterio OVNI para presentarla al Congreso.

Sin embargo, como mencionó el Sen. Rubio, ya existen desafíos para cumplir con este plazo.

La primera mención pública de la UAPTF se produjo en junio de 2020 cuando el Comité de Inteligencia del Senado solicitó formalmente al Pentágono un análisis exhaustivo del misterio OVNI.

Durante los tres años anteriores, los miembros y el personal de los comités clave habían recibido informes a puerta cerrada sobre encuentros alarmantes entre el ejército estadounidense y las UAP.

El senador Rubio ha reconocido a Mystery Wire que los legisladores consideran que esto es un asunto serio.

A fines de la semana pasada, John Ratcliffe, el principal funcionario de inteligencia del ex presidente Donald Trump, explicó que el próximo informe describirá “muchos más avistamientos de los que se han hecho públicos”.

“Algunos de ellos han sido desclasificados”, dijo Ratcliffe durante la entrevista.

Un portavoz del DNI actual, Avril Haines, dijo a politico.com que “estamos al tanto del requisito y responderemos en consecuencia”.

A continuación se muestra la transcripción de la discusión sobre ovnis entre la presentadora de Fox Business, Maria Bartiromo, y el senador Marco Rubio.

María Bartiromo

Senador, quiero volver a los objetos no identificados en el aire, tuve una entrevista exclusiva con el ex director de inteligencia nacional, john Radcliffe, la otra noche en Fox News, donde le pregunté sobre este próximo informe del Pentágono, que por supuesto han encargado o animado a tener un informe sobre estos objetos no identificados.

¿Se han visto objetos voladores no identificados?



Senador Marco Rubio

Estamos seguros de que tenemos muchos informes sobre lo que llamamos fenómeno aéreo no identificado. Hay muchos más avistamientos de los que se han hecho públicos. A veces nos preguntamos si nuestros adversarios tienen tecnologías que están un poco más avanzadas de lo que pensamos o de lo que nos dimos cuenta.



María Bartiromo

Entonces, Senador, ¿qué pasa con eso? ¿Qué nos puedes contar sobre los ovnis?



Senador Marco Rubio

Bueno, tenemos cosas volando sobre instalaciones militares sobre ejercicios militares y otros lugares. Y no sabemos qué es. No es nuestro. No es nada que esté registrado en la FAA y, en muchos casos, exhibe atributos de cosas. Nunca hemos visto tecnología, el tipo de tecnología que no habíamos visto antes. Al menos eso es lo que parece. Creo que tienes que saber qué es, o tenemos que intentar saber qué es. Ese es mi punto de vista sin nociones preconcebidas, tal vez haya una explicación lógica. Tal vez sea, ya sabes, algo que se puede explicar. Tal vez sea un adversario extranjero que ha dado un salto tecnológico, como han escuchado decir al ex DNI, sea lo que sea, necesitamos saber la respuesta. El problema con este tema es que cada vez que lo planteas, la gente se pone nerviosa. Oh, ¿esto significa ovnis, extraterrestres y extraterrestres? No tenemos que irnos. Hasta ahora, es muy simple. Hay cosas volando sobre las instalaciones de seguridad nacional. No sabemos quiénes son. No sé qué es, no es nuestro, tenemos que averiguarlo.



María Bartiromo

Bueno, esto es absolutamente fascinante. Quiero decir, desde mi punto de vista, cuando escuché a John Radcliffe hablar sobre eso, fui y busqué lo que dijiste sobre el informe del Pentágono que se publicará el 1 de junio, ¿qué crees que vamos a aprender de ese informe del Pentágono el 1 de junio?



Senador Marco Rubio

Bueno, primero, no estoy seguro de que lleguen a tiempo para ser honesto contigo, porque no cumplen con muchos plazos y con el gobierno en este tipo de cosas. Pero recibiremos un informe en algún momento. En segundo lugar, no sé si vamos a saber a qué me refiero, no estoy seguro de que para el 1 de junio hayan llegado a una conclusión difícil sobre lo que están enfrentando. Y puede haber más preguntas o preguntas nuevas que respuestas completas después del hecho. Puedo decirles que ahora se lo toma más en serio que nunca. Y mira, hay un estigma asociado con esto. Muy bien, cuando un piloto de la Marina informaba que vieron algo, les dijeron que tenían que ir a ver al cirujano de vuelo, ya sabes, así que para revisar tu cabeza, ya sabes, asegúrate de que no estás viendo cosas. . Entonces, hay un estigma asociado con denunciarlo, incluso hablándote de eso ahora, ¿verdad? Quiero decir, la gente va a ir y decir: Mira en qué se concentran estas personas cuando el mundo se está desmoronando. Entonces hay un estigma asociado con eso. Y eso, creo, debe desaparecer. No tenemos ninguna noción preconcebida sobre lo que es o no es esto. Solo necesitamos saber o tenemos que empezar tenemos que empezar a intentar saber, creo que el primer paso es hacer la pregunta, si no hace la pregunta, no va a empezar a obtener respuestas.



María Bartiromo

Entonces, no es necesariamente así que tenemos, ya sabes, pequeños extraterrestres corriendo alrededor de extraterrestres, pero podría ser tecnología que China o Rusia o alguien más haya desarrollado que podría estar por delante de los Estados Unidos, entonces eso es aún más preocupante para mí.



Senador Marco Rubio

Una vez más, no sé si sería muy preocupante. No sé que ese sea el caso, pero tenemos que empezar a averiguarlo.

Fox Business 24/03/2021