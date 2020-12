TAMPA, Fla. (WFLA) – Las vacunas contra el coronavirus han llegado al estado del sol y muchos floridanos están tratando de averiguar cuándo podrán vacunarse.

Algunos condados de Tampa Bay ya han comenzado a vacunar a los residentes elegibles, mientras que otros todavía están trabajando para implementar un plan. Esto es lo que sabemos sobre la distribución de vacunas en cada condado:

Condado de Citrus

El departamento de salud del condado de Citrus anunció el miércoles que comenzaría a vacunar a los mayores de 65 años el 7 y el 9 de enero .

Las vacunas se ofrecerán en dos clínicas de autoservicio de 9 am a 3 pm o hasta que se agoten los suministros. Las clínicas se llevarán a cabo en el Central Ridge District Park, ubicado en 6905 North Lecanto Highway en Beverly Hills.

“Las personas deben esperar una espera y planear permanecer en sus vehículos todo el tiempo”, dijo el condado en un comunicado de prensa.

El condado dijo que solo se administrará la vacuna Moderna en este momento. Las vacunas se proporcionarán sin costo alguno.

Cualquiera que quiera vacunarse deberá proporcionar una identificación válida. También deberán planificar estar en el condado de Citrus para recibir su segunda dosis de la vacuna 28 días después de la primera.

Condado de Hardee

El condado de Hardee no ha puesto a disposición del público ninguna información sobre la vacuna contra el coronavirus o los planes de distribución. 8 On Your Side se ha comunicado con el departamento de salud del condado para obtener información.

Condado de Hernando

El Departamento de Salud del condado de Hernando anunció el miércoles que comenzaría a ofrecer vacunas COVID-19 a personas de 65 años o más a partir del 4 de enero. El departamento advirtió que el suministro de vacunas es limitado y que las vacunas se ofrecerán solo con cita previa.

Puede hacer una cita llamando al (352) 540-6800 y seleccionando la opción uno. El departamento de salud dijo que puede dejar un mensaje debido al alto volumen de llamadas esperado.

Los residentes recibirán la vacuna Moderna y no habrá costo por las vacunas ofrecidas por el departamento de salud. Cualquiera que reciba la vacuna deberá firmar un formulario de consentimiento y se le entregará una tarjeta de recordatorio para su segunda dosis.

Condado de Highlands

La Junta de Comisionados del Condado de Highlands dijo el martes que todavía se estaban administrando vacunas a los trabajadores de primera línea en los hospitales.

Una vez que se complete la ronda inicial de vacunas, el condado dijo que establecerá sitios para su distribución. Más adelante estará disponible más información sobre las fechas, lugares y horarios para que los residentes elegibles reciban la vacuna.

Condado de Hillsborough

El Departamento de Salud del condado de Hillsborough dijo el martes que aún no había recibido su asignación de vacunas para las personas mayores de 65 años.

El condado confirmó en su sitio web que la vacuna no está ampliamente disponible en Hillsborough . Los funcionarios del condado dijeron que “esperan poder acomodar las citas para la vacuna para los grupos prioritarios la primera parte de enero”.

Cualquier persona que tenga preguntas debe llamar al Departamento de Salud de Florida al (866) 779-6121 o COVID-19@FlHealth.Gov .

Condado de Manatee

El condado de Manatee comenzó a vacunar a las personas mayores de 65 años el miércoles . Los funcionarios del condado anunciaron a principios de esta semana que habían recibido alrededor de 3,500 dosis de la vacuna Moderna .

Para recibir la vacuna, debe tener 65 años o más. También debe estar en el condado de Manatee para recibir su segunda vacuna 28 días después de recibir la primera.

Las vacunas se administran únicamente con cita previa. Las citas se pueden hacer en línea pero, a partir del miércoles, estaban completas hasta el 4 de enero. En el sitio web del condado, los funcionarios dijeron que se anunciarían más fechas y lugares para las citas a las 2 pm del lunes 4 de enero.

El condado administrará vacunas en el Centro de Seguridad Pública el miércoles y jueves antes de trasladar las operaciones a Bennett Park del 1 al 4 de enero.

Si consiguió una cita, o consiguió una en el futuro, tendrá que completar un formulario de consentimiento y detección de vacunas que debe llevar a su cita junto con un boleto de registro y una identificación válida. Si no puede imprimir su formulario de consentimiento, se le proporcionará en su cita. Si no puede imprimir su boleto de registro, debe escribir su número de confirmación de registro y llevarlo a su cita.

Condado de Pasco

Según el sitio web del Departamento de Salud del Condado de Pasco, las vacunas COVID-19 estarán disponibles para las personas mayores de 65 años a partir del 31 de diciembre . Las vacunas se ofrecerán solo con cita previa.

Si bien no es necesario ser residente del condado de Pasco para recibir la vacuna en Pasco, los pájaros de la nieve deben permanecer en el condado para la segunda ronda de vacunas que se administra 28 días después de su primera cita.

Las citas para recibir la vacuna en Sears en la US-19 en Port Richey están disponibles en línea .

El sitio web del departamento de salud dice que se anunciarán más ubicaciones cuando estén disponibles dosis adicionales de vacunas.

Si se inscribe para una cita, debe descargar y completar un formulario de consentimiento y detección de vacunas. Deberá traer ese formulario a su cita junto con un número de confirmación y una identificación válida. Si no puede imprimir su formulario de consentimiento, se le proporcionará en su cita. Si no puede imprimir su boleto de registro, debe escribir su número de confirmación de registro y llevarlo a su cita.

Condado de Pinellas

Los funcionarios de salud del condado de Pinellas anunciaron el miércoles que las vacunas estarán disponibles para los residentes de 65 años o más a partir de la próxima semana . Los residentes podrán reservar una cita a partir del 4 de enero. La distribución real de vacunas comenzará el 5 de enero.

Los funcionarios de salud del condado dijeron que pronto se anunciará información sobre cómo reservar un tiempo en un lugar designado para la vacunación.

Condado de Polk

El Departamento de Salud del condado de Polk dijo el miércoles que los funcionarios todavía están trabajando lo más rápido posible para desarrollar un plan de distribución de vacunas que cumpla con los requisitos de una orden ejecutiva del gobernador Ron DeSantis .

“En este momento, los departamentos de salud selectos del condado han recibido una cantidad limitada de la vacuna COVID-19”, dijo una portavoz en un comunicado. “A medida que haya más dosis disponibles, trabajaremos con nuestros socios comunitarios para notificar a la comunidad cuando la vacuna esté disponible. Se proporcionarán más detalles sobre este proceso a medida que esté disponible”.

Condado de Sarasota

El departamento de salud del condado de Sarasota comenzó a vacunar a las personas mayores de 65 años el martes . Los funcionarios de salud del condado anunciaron que distribuirían 150 vacunas COVID-19 con cita previa el martes .

El condado anunció su próxima ronda de nombramientos el miércoles. La segunda clínica de vacunación COVID-19 está programada para el jueves de 9 a.m. a 1 p.m.

Los funcionarios del condado dijeron que hay 400 espacios disponibles y que se requieren citas. A los residentes se les permitió comenzar a hacer citas a las 3:30 pm del miércoles para la clínica del jueves.

La clínica del jueves se llevará a cabo en el edificio William L. Little Health and Human Services ubicado en 2200 Ringling Boulevard en Sarasota.

Para recibir la vacuna en el condado de Sarasota, debe tener 65 años o más o ser un trabajador de la salud en primera línea. También debe estar en el condado de Sarasota para recibir la segunda dosis de la vacuna 28 días después de la primera.

Antes de su cita de vacunación, debe descargar y completar un formulario de consentimiento y detección de vacunas. Deberá traer ese formulario a su cita junto con un número de confirmación y una identificación válida. Si no puede imprimir su boleto de reserva, puede mostrarlo en su teléfono celular.

Nota del editor: esta historia se actualizará a medida que los condados publiquen más información sobre las vacunas. Vuelva a consultar para obtener nueva información.