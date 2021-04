Vacuna COVID-19 y fertilidad: Lo que necesita saber

(La conversación) - Si alguien tiene dolor de cabeza o se siente un poco mal después de recibir la vacuna COVID-19, es común escucharlo decir algo como "Oh, solo significa que mi sistema inmunológico está realmente trabajando duro". Por otro lado, cuando las personas no notan ningún efecto secundario, a veces les preocupa que la inyección no esté haciendo su trabajo o que su sistema inmunológico no reaccione en absoluto.

¿Existe algún vínculo entre lo que puede notar después de una vacuna y lo que está sucediendo a nivel celular dentro de su cuerpo? Robert Finberg es un médico que se especializa en enfermedades infecciosas e inmunología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts. Explica cómo esta percepción no coincide con la realidad de cómo funcionan las vacunas.