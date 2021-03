Una madre está sorprendida por prueba positiva de COVID-19 un mes después de haber recibido la vacuna

MIDDLETOWN, Connecticut (WTNH) – La semana pasada, Gillian Plummer se sorprendió al saber que había dado positivo por COVID-19.

“Fue más un síntoma de infección de los senos nasales y perdí el gusto y el olor, pero están regresando lentamente”, explicó Plummer.

Le sorprendió el resultado positivo de la prueba porque había pasado más de un mes después de recibir su segunda dosis de la vacuna.

“El día antes de dar positivo corrí 10.5 millas y no estaba exhausto y no me sentía mal. Definitivamente me sentí mal y estaba enfermo ”, dijo Plummer. “Mi cuerpo estaba luchando contra una infección, pero si no fuera por la vacuna, estoy seguro de que habría estado mucho más enfermo”.

La madre de Middletown dijo que ella y su esposo dieron positivo después de que sus dos niñas se enfermaron gravemente y también dieron positivo.

“Estaban bastante enfermos por COVID”, dijo Plummer. “Hasta 105 de fiebre para uno de ellos, dolores de cabeza, dolores y dolores”.

Los médicos dicen que la vacuna protege a las personas contra los efectos graves o mortales de la enfermedad, pero pueden contraer COVID incluso si se vacunan.

“Las diferentes vacunas pueden o no ser capaces de manejar las diferentes variantes, por lo que podríamos ver algunas infecciones innovadoras”, dijo el Dr. Kevin Torres, DO, de Yale New Haven Health.

Aún así, parecen ser menos graves incluso en personas mayores que han recibido la vacuna.

“Suelen venir al hospital y recibir el alta con bastante rapidez”, dijo el Dr. Torres.

Otra razón para estar atento incluso si está vacunado es que si tiene COVID-19 y no lo sabe porque sus síntomas son tan leves que puede ser contagioso.

“Recuerde que está usando la máscara para protegerse, pero realmente la está usando para no transmitir el virus a otros”, dijo el Dr. Torres.

“Creo que ese es un mensaje que existe también de que, incluso si te ponen la vacuna, no vayas en público y te quites la máscara y pienses que eres invencible porque no lo eres”, dijo Plummer.

Pero ella dice que la vacuna hizo lo que se suponía que debía hacer y puede ser la razón por la que pudo correr 14 millas cinco días después de contraer COVID.