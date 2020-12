Un niño de 3 años sufre un derrame cerebral por COVID-19; la familia llama a la recuperación el mejor regalo de Navidad de todos los tiempos

COLUMBIA, Missouri (KSN) – Una familia y un equipo de médicos de la Universidad de Missouri Health Care están llamando a la recuperación de un niño de 3 años el mejor regalo de Navidad desde que el niño tuvo COVID-19, que causó un carrera.

“Pensamos que lo perderíamos con seguridad”, dijo Tim Parris, padre de Colt Parris. “No me importa lo duro que seas; llorarás. No puedes evitarlo cuando es tu hijo de 3 años tirado allí”.

Es algo por lo que ningún padre quiere pasar.

“Su comportamiento fue bastante diferente y el dolor que siente su hijo, ni siquiera puedo expresarlo con palabras”, dijo Sara Parris, la madre de Colt. “Ni siquiera podías tocarlo y no saber que no lo estaba lastimando”.

Durante más de una semana, Tim y Sara han estado dentro del MU Women’s and Children’s Hospital en Columbia mientras su hijo de 3 años yace en una cama de hospital.

“Solo trato de explicarle por qué lo estoy reteniendo”, dijo Tim. “Las enfermeras están tratando de clavarle agujas en los pies. El dolor que tiene. No pudiste tocarlo durante varios días porque estaba muy hinchado y su cuerpo le dolía por todas partes”.

La semana pasada, Colt dejó de comer y beber. Su madre lo llevó a una clínica local cerca de su ciudad natal de Salisbury, Missouri, donde dio negativo en la prueba de COVID. La clínica recomendó que la familia fuera al hospital.

“Se hicieron una prueba cuando nos admitieron y fue entonces cuando obtuvimos el anticuerpo positivo para saber que era COVID”, dijo Sara.

Horas después, Sara notó algo diferente en su hijo.

“Me di cuenta de que el miércoles su discurso estaba un poco mal, pero honestamente pensé que tenía mucho dolor y estaba tan cansado”, dijo Sara.

Luego comenzó a notar que él perdió la capacidad de mover el brazo y la pierna derechos cuando trató de entregarle su peluche.

“Entonces, fui a darle su Boo y me di cuenta de que no usó su brazo dominante para agarrarlo”, dijo Sara. “Extendió la mano para agarrar a su conejito y, de nuevo, supe que algo más no estaba bien”.

Después de realizar la prueba, los médicos le dijeron a la familia que Colt tenía un bloqueo en el cerebro.

“El resultado regresó y lo miré y fue un accidente cerebrovascular claro”, dijo el Dr. Paul Carney, neurólogo pediátrico de MU Health Care, quien diagnosticó al niño. “Entonces, hubo una falta de suministro de sangre al lado izquierdo del cerebro”.

Carney dijo que ha estado practicando durante 20 años y nunca había visto nada como esto.

“Lo que era diferente aquí era un niño y, como mencioné, realmente no hay otro caso como este”, dijo Carney. “Si hubiera sido alguien mayor de 40 o 60 años, probablemente habría tenido un resultado muy diferente”.

Más tarde el miércoles por la noche, el neurólogo de MU Healthcare, el Dr. Camilo Gómez, utilizó un tratamiento llamado trombectomía para extraer el potro del cerebro de Colt.

“El diagnóstico de COVID es importante porque creemos que la razón por la que este paciente con COVID, incluido el niño, tiene accidentes cerebrovasculares y una variedad de otros problemas es que tienen propensión a formar coágulos”, dijo Gómez.

Una vez que terminó el procedimiento, Sara dijo que inmediatamente notó una diferencia en su hijo.

“Salió del período de sedación y su discurso estaba allí, sus palabras estaban allí”, dijo Sara. “No estaba claro, pero fue más que el miércoles por la mañana.

Carney dijo que a través de su investigación, encontró otro caso como el de Colt, pero el niño no sobrevivió.

“Yo diría que si nota que su hijo tiene COVID y tiene problemas para caminar o hablar, no se limite a anotarlo, ‘oh, solo tiene fiebre'”, dijo Carney. “Podría ser un problema del sistema nervioso”.

Los padres de Colt esperan que su historia haga que otros tomen conciencia del COVID-19.

“Máscaras y cosas así, la gente debe usarlas”, dijo Tim. “Es importante. Si no quiere que sus hijos pasen por esto, la gente debe ser más consciente”.

Carney quiere que la gente sepa que esto le puede pasar a cualquiera.

“Cuando los niños lo contraen, contraen COVID, parece que tienen más problemas del sistema o sistémicos que involucran al corazón, en particular, que pueden durar toda la vida”, dijo Carney. “Puede dejar cicatrices en el corazón”.

Ahora el tonto, tonto y enérgico niño de tres años está en camino hacia la recuperación.

“Como dijiste, ya tuvimos nuestra Navidad”, dijo Sara. “Está sentado en la cama en la habitación. No creo que pudiéramos haber pedido nada más que eso”.

Sara y Tim dijeron que no saben dónde contrajo el virus Colt. A principios de este año, los Parris comenzaron a educar en casa a sus hijos para evitar cualquier contacto con el exterior.

“En nuestra situación, minimizamos la interacción pública en nuestro mayor grado”, dijo Sara. “No salimos y entonces, en nuestra cabeza, no puede ser COVID porque no estamos cerca de nadie”.

Los médicos dicen que Colt se recuperará por completo con la esperanza de que regrese a casa con sus tres hermanos mayores la próxima semana. Estará en rehabilitación por su capacidad para mover la pierna y el brazo derechos y por su habla.

Los Parris dijeron que no pueden agradecer lo suficiente al equipo del hospital MU Women’s and Children’s. Su hijo podría no estar vivo hoy sin ellos.

“Ese equipo es la gente más asombrosa y fenomenal”, dijo Sara.

Carney dijo que Colt no corre riesgo de sufrir más derrames cerebrales debido a esto y que tomará un anticoagulante o aspirina durante los próximos seis meses.