Un estudio encuentra coronavirus 'inactivos' por enjuague bucal, pero ¿qué significa eso realmente?

Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Facultad de Medicina de Penn State descubrió que los enjuagues bucales y bucales pueden inactivar los coronavirus humanos.

Se descubrió que productos como los enjuagues bucales Listerine o Crest Pro Health inactivan el 99,9% del coronavirus llamado 229E que causa los resfriados comunes.

El estudio no investigó el SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus que ha matado a más de 225.000 estadounidenses. Según The New York Times , si bien los dos virus son similares, no deben considerarse intercambiables.

La Dra. Rossana Rosa, especialista en enfermedades infecciosas, dijo que aquellos que buscan una solución rápida pueden sentirse decepcionados. Es posible que no sea posible usar estos enjuagues para prevenir contraer coronavirus.

“Si está infectado con COVID y está en esa fase en la que el virus se está replicando en ciertas partes de su cuerpo, eso no es algo que sucede una vez. En realidad, es algo que sucede en unos pocos días”, dijo Rosa. “Entonces, si realmente haces gárgaras con enjuague bucal y matas parte del virus que está allí, eso no significa que eso fuera todo ese COVID que tenías en tu cuerpo”.

Rosa dijo que aunque tales estudios son útiles para explorar posibles soluciones a la pandemia, por ahora, es mejor usar enjuagues bucales para protegerse de cosas como la gingivitis y usar máscaras y distanciamiento social contra COVID-19.

“Creo que es importante a medida que llega nueva información que uno la evalúe y vea qué tan razonable es. Ciertamente tenemos que ser humildes, todos recordamos que en algún momento realmente pensamos que las mascarillas de tela no funcionarían”, dijo Rosa. . “Ahora, ha surgido más evidencia que muestra que realmente funciona. Así que creo que si surge algo nuevo, es importante que vea dónde se publica, si es una revista de buena reputación, ya sabe, hable con su proveedor sobre la fuerza de esa evidencia “.

Los elementos probados en el estudio fueron una solución al 1% de champú para bebés, una olla neti, limpiadores bucales con peróxido y enjuagues bucales.

