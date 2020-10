Trump, todavía contagioso, de vuelta en la Casa Blanca y sin máscara

WASHINGTON (AP) – El presidente Donald Trump protagonizó un dramático regreso a la Casa Blanca luego de salir del hospital militar donde estaba recibiendo un nivel de atención sin precedentes para el COVID-19. Inmediatamente encendió una nueva controversia al declarar que, a pesar de su enfermedad, la nación no debería temer al virus que ha matado a más de 210.000 estadounidenses, y luego ingresó a la Casa Blanca sin una máscara protectora.

El mensaje de Trump alarmó a los expertos en enfermedades infecciosas y sugirió que la propia enfermedad del presidente no le había hecho reconsiderar su actitud a menudo arrogante hacia la enfermedad, que también ha infectado a la primera dama y a varios ayudantes de la Casa Blanca, incluidos nuevos casos revelados el lunes.

Al aterrizar el lunes por la noche en la Casa Blanca en el Marine One, Trump subió con cautela los escalones del Pórtico Sur, se quitó la máscara y declaró: “Me siento bien”. Hizo un doble pulgar hacia arriba al helicóptero que partía desde la terraza del pórtico, donde los ayudantes habían dispuesto las banderas estadounidenses para la ocasión del atardecer. Entró en la Casa Blanca, donde se veían asistentes dando vueltas por el Salón Azul, sin cubrirse la cara.

El presidente salió del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, donde su médico, el Comandante de la Marina. Sean Conley, dijo el lunes temprano que el presidente sigue siendo contagioso y que no estará completamente “fuera de peligro” durante otra semana, pero que Trump había cumplido o excedido los estándares para el alta del hospital. Se espera que Trump continúe su recuperación en la Casa Blanca, donde aún se está destapando el alcance del brote que ha infectado a los niveles más altos del gobierno de Estados Unidos.

Aún así, apenas un mes antes de las elecciones y ansioso por proyectar fuerza, Trump tuiteó antes de salir del hospital: “¡¡¡Volveré pronto a la campaña electoral !!!” Y en caso de que alguien se perdiera su mensaje de no se preocupe antes, lanzó un nuevo video de la Casa Blanca.

“No le tengas miedo”, dijo Trump sobre el virus. “Vas a vencerlo. Tenemos el mejor equipo médico, tenemos las mejores medicinas ”. Sus comentarios fueron fuertes, pero respiraba más profundamente de lo habitual mientras los pronunciaba.

El mensaje indiferente de Trump sobre no temer al virus se produce cuando su propia administración ha alentado a los estadounidenses a ser muy cuidadosos y tomar precauciones para evitar contraer y propagar la enfermedad a medida que los casos continúan aumentando en todo el país. Durante más de ocho meses, los esfuerzos de Trump por minimizar la amenaza del virus con la esperanza de apuntalar la economía antes de las elecciones han generado críticas bipartidistas.

“Tenemos que ser realistas en esto: COVID es una completa amenaza para la población estadounidense”, dijo el Dr. David Nace del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, sobre el comentario de Trump.

“La mayoría de la gente no tiene tanta suerte como el presidente”, con una unidad médica interna y acceso a tratamientos experimentales, agregó Nace, experto en infecciones en adultos mayores.

“Es un mensaje inconcebible”, coincidió el Dr. Sadiya Khan de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern. “Me atrevería a decir que puede precipitarse o empeorar la propagación”.

Del mismo modo, el candidato presidencial demócrata Joe Biden, quien pasó más de 90 minutos en el escenario del debate con Trump la semana pasada, dijo durante un ayuntamiento de NBC el lunes por la noche que estaba contento de que Trump parecía estar recuperándose bien, “pero hay mucho de qué preocuparse. alrededor de 210.000 personas han muerto. Espero que nadie se vaya con el mensaje de que no es un problema “. Biden dio negativo al virus el domingo.

También hubo rechazo de un destacado partidario político de Trump.

El senador republicano John Cornyn de Texas dijo a la junta editorial del Houston Chronicle que Trump había “bajado la guardia” en su esfuerzo por demostrar que el país estaba yendo más allá del virus y había creado “confusión” sobre cómo mantenerse a salvo.

Conley dijo que debido al inusual nivel de tratamiento de Trump tan pronto después del descubrimiento de su enfermedad, se encontraba en “territorio desconocido”. Pero el médico también se mostró optimista en una sesión informativa por la tarde y dijo que el presidente podría reanudar su horario normal una vez que “no haya evidencia de virus vivo todavía presente”.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, aquellos con síntomas leves a moderados de COVID-19 pueden ser contagiosos hasta, y deben aislarse durante al menos, 10 días.

La llegada de Trump a la Casa Blanca planteó nuevas preguntas sobre cómo la administración iba a proteger a otros funcionarios de una enfermedad que sigue generalizada en el cuerpo del presidente. La secretaria de prensa Kayleigh McEnany anunció que había dado positivo por el virus el lunes por la mañana y estaba entrando en cuarentena.

También hubo preguntas persistentes sobre los posibles efectos a largo plazo para el presidente, e incluso cuándo contrajo el virus por primera vez.

Conley se negó repetidamente a compartir los resultados de las exploraciones médicas de los pulmones de Trump y dijo que no tenía la libertad de discutir la información porque Trump no renunció a la confidencialidad médico-paciente sobre el tema. Se sabe que COVID-19 causa un daño significativo a los pulmones de algunos pacientes. Conley también se negó a compartir la fecha de la prueba negativa más reciente de Trump para el virus, un punto crítico para rastrear contactos y comprender dónde estaba Trump en el curso de la enfermedad.

Solo un día antes, Trump sugirió que finalmente había captado la verdadera naturaleza del virus y dijo en un video: “Lo entiendo”. Pero el domingo por la tarde, se aventuró a salir del hospital mientras era contagioso para saludar a los partidarios en una caravana, una salida que hizo caso omiso de las precauciones destinadas a contener el virus.

En el hospital, los médicos revelaron que su nivel de oxígeno en sangre había bajado repentinamente dos veces en los últimos días y que le dieron un esteroide que normalmente solo se recomienda para los muy enfermos.

La experiencia de Trump con la enfermedad ha sido dramáticamente diferente a la de la mayoría de los estadounidenses, que no tienen acceso al mismo tipo de control y atención. Si bien la mayoría debe lidiar con sus síntomas, y el temor de si empeorarán, en casa y solo, Trump se ha estado quedando en la suite presidencial de uno de los mejores hospitales del país y no se le han administrado medicamentos experimentales fácilmente. disponible para el público. Vuelve a la Casa Blanca, donde hay un equipo de médicos de guardia con seguimiento las 24 horas.

Trump salía del hospital después de recibir una cuarta dosis del medicamento antiviral remdesivir el lunes por la noche, dijo Conley. Recibirá la quinta y última dosis el martes en la Casa Blanca.

El vicepresidente Mike Pence regresó a la campaña electoral momentos después de que Trump anunció que pronto dejaría el hospital. El vicepresidente abordó el Air Force Two para volar a Salt Lake City, donde se enfrentará el miércoles a la candidata demócrata a la vicepresidencia, la senadora Kamala Harris.

Trump, en su nuevo video, defendió su decisión de desobedecer repetidamente las pautas de su propia administración para frenar la propagación del virus, incluso mediante la celebración de mítines con miles de seguidores, en su mayoría sin máscara.

Al parecer, refiriéndose a cualquier peligro potencial para él mismo y no para los demás, dijo: “Me quedé al frente. Yo dirigí. Nadie que sea un líder no haría lo que yo hice “. Añadió: “Y sé que hay un riesgo, hay un peligro. Pero está bien. Y ahora estoy mejor. Y tal vez soy inmune, no lo sé”.

Incluso antes de la salida de la caravana de Trump el domingo, algunos agentes del Servicio Secreto habían expresado su preocupación por la actitud indiferente hacia las máscaras y el distanciamiento social dentro de la Casa Blanca, pero no hay mucho que puedan hacer, según agentes y funcionarios que hablaron con The Associated Press.

El curso de tratamiento agresivo de Trump incluyó el esteroide dexametasona y la dosis única que le dieron el viernes de un fármaco experimental de Regeneron Pharmaceuticals Inc. que suministra anticuerpos para ayudar al sistema inmunológico a combatir el virus. Trump también comenzó el viernes un curso de cinco días de remdesivir, un medicamento de Gilead Sciences que se usa actualmente para pacientes con enfermedades moderadas y graves. Los medicamentos funcionan de diferentes maneras: los anticuerpos ayudan al sistema inmunológico a eliminar el virus del cuerpo y el remdesivir frena la capacidad del virus para multiplicarse.

Madhani informó desde Bethesda, Maryland. Los escritores de Associated Press Lauran Neergaard y Jonathan Lemire en Washington, y Bill Barrow en Wilmington, Delaware, contribuyeron a este informe.

