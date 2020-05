Trump recorre, promociona la fábrica de máscaras, pero ninguna máscara para él

PHOENIX (AP) – Al presentarse como A para reabrir el país, el presidente Donald Trump visitó una fábrica de máscaras faciales de Arizona, utilizando el viaje para demostrar su determinación de ver una disminución de las órdenes de quedarse en casa incluso cuando el coronavirus sigue siendo una amenaza grave. . Trump no usó una máscara a pesar de las pautas que dicen que deben usarse dentro de la fábrica en todo momento.

“La gente de nuestro país debería pensar en sí mismos como guerreros. Tenemos que abrir ”, declaró Trump el martes cuando salió de Washington en un viaje que tenía más que ver con el viaje que con el destino.

En Arizona, Trump reconoció el costo humano de volver a la normalidad.

“No digo que nada sea perfecto, y sí, ¿algunas personas se verán afectadas? Si. ¿Algunas personas se verán afectadas gravemente? Si. Pero tenemos que abrir nuestro país y tenemos que abrirlo pronto “, dijo.

Trump había dicho que se pondría una máscara facial si la fábrica fuera “un entorno de máscara”, pero al final solo usó gafas de seguridad durante un recorrido por las instalaciones de Honeywell. Casi todos los trabajadores de fábricas y miembros de la prensa, así como algunos miembros del personal de la Casa Blanca y agentes del Servicio Secreto llevaban máscaras. El personal superior de la Casa Blanca y los ejecutivos de Honeywell no lo hicieron.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han recomendado que todos los estadounidenses usen máscaras de tela cuando no pueden distanciarse socialmente, como en los supermercados, especialmente en lugares con altas tasas de transmisión. En el área donde Trump habló, un gran monitor de video enumeró las pautas de seguridad, una de las cuales decía: “Por favor, use su máscara en todo momento”.

El vicepresidente Mike Pence creó un gran revuelo recientemente cuando las fotos lo mostraron sin máscara en una visita a la Clínica Mayo rodeado de funcionarios del hospital y médicos, todos con máscaras. Dijo que no sabía que era un requisito y que se le realizaba la prueba del virus con frecuencia. Llevaba una máscara en un evento unos días después.

La visita de Trump se produjo cuando la Casa Blanca dijo que espera reducir su fuerza de trabajo de coronavirus en el próximo mes a medida que el presidente cambie su enfoque de luchar contra un “enemigo invisible” para reiniciar la economía.

El presidente pasó unas tres horas en Phoenix, recorriendo la fábrica de Honeywell y organizando una mesa redonda sobre temas de los nativos americanos. Los asistentes dijeron que el viaje valdría las casi ocho horas de tiempo de vuelo como un espectáculo simbólico de que la nación está volviendo a la normalidad. También se esperaba que el viaje fuera un marcador del regreso de Trump a un horario regular de viaje, ya que espera que la nación también comience a emerger de siete semanas de aislamiento impuesto por el virus.

Después de semanas en Washington, con poca exposición a cómo el virus ha estado afectando la vida cotidiana de los estadounidenses, Trump tuvo una visión de primera mano de un gran impacto. En el aeropuerto, el Air Force One estacionó junto a docenas de aviones comerciales aterrizados con motores cubiertos y sondas y respiraderos con cinta adhesiva.

La primera parada de Trump fue una reunión con líderes nativos americanos durante la cual distribuyó 1,000 pruebas rápidas de virus Abbott.

“Los nativos americanos han sido duramente afectados por la terrible pandemia”, dijo Trump. “Con suerte, eso será útil para usted”.

Trump ve el renacimiento económico como un imperativo político, ya que sus aliados han notado una erosión en el apoyo al presidente en las últimas semanas. Los republicanos creen que el camino de Trump hacia un segundo mandato depende de la percepción del público de la rapidez con la que la economía se recupera de los cierres destinados a frenar la propagación del virus.

Eso incluye en Arizona, un estado clave de cambio, que Trump llevó por menos de 4 puntos porcentuales en 2016.

“Amo a Arizona. Tengo muchos amigos en Arizona. He tenido un gran éxito a lo largo de los años en Arizona “, se jactó Trump cuando se fue.

Pero aun cuando muchos estadounidenses se hayan adherido a estrictas pautas de distanciamiento social, el número de nuevas infecciones y muertes por el virus no ha disminuido tan rápido como se esperaba. De hecho, cuando el progreso del área metropolitana de Nueva York contra el virus se elimina de la ecuación, los números para el resto de los Estados Unidos se están moviendo en la dirección equivocada. La tasa de infección está aumentando incluso cuando los estados se mueven para levantar sus bloqueos, según un análisis de Associated Press el martes.

No obstante, la Casa Blanca ha comenzado discusiones sobre la reducción de su fuerza de tareas de coronavirus, que ya se ha estado reuniendo con menos frecuencia, dijo Pence. Sus miembros se han convertido en fijos en televisores de todo el país, con estadounidenses hambrientos de información y abandonados en sus hogares.

“Creo que estamos teniendo conversaciones sobre eso y sobre cuál es el momento adecuado para que el grupo de trabajo complete su trabajo y para que los esfuerzos en curso se lleven a cabo en una agencia por nivel de agencia”, dijo Pence en la Casa Blanca. el grupo podría terminar su trabajo a principios de junio.

“Ahora estamos viendo una forma un poco diferente, y esa forma es seguridad y apertura”, dijo Trump en Arizona, “y tendremos un grupo diferente, probablemente, creado para eso”.

Cuando se le preguntó acerca de sus declaraciones en febrero para minimizar la amenaza del virus, Trump dijo a ABC en una entrevista que los expertos médicos también habían subestimado el riesgo y agregó: “Quiero ser optimista. No quiero ser el señor Doom and Gloom. Es un tema muy malo. No estoy buscando decirle al pueblo estadounidense cuando nadie sabe realmente lo que está sucediendo todavía, ‘Oh, esto va a ser tan trágico’ “.

Trump está tratando de desviar su atención de la propagación del virus hacia un terreno más familiar, y ayuda a la esperanza, políticamente más seguro: hablar sobre la economía. A medida que más estados han comenzado a facilitar las órdenes de cierre, a pesar de las advertencias de que eso podría conducir a picos en nuevos casos, Trump ha estado tratando de resaltar el trabajo de su administración para ayudar a las empresas y empleados a recuperarse.

Hasta ese momento, los asistentes dijeron que el presidente mantendría mesas redondas más frecuentes con los CEO, dueños de negocios y beneficiarios de los billones de dólares en ayuda federal ya aprobados por el Congreso, y comenzaría a describir lo que espera ver en una futura recuperación de la “fase cuatro”. paquete.

Pence dijo a periodistas en una reunión informativa de la Casa Blanca el martes que Estados Unidos podría estar “en un lugar muy diferente” a fines de mayo y principios de junio “a medida que continuamos practicando el distanciamiento social y los estados participan en planes de reapertura seguros y responsables”. La administración está comenzando a considerar esa ventana como el momento apropiado para que las agencias federales comiencen a manejar la respuesta a la pandemia “de una manera más tradicional”, dijo.

La Dra. Deborah Birx, la coordinadora del grupo de trabajo, dijo que el gobierno federal aún vigilaría de cerca los datos si el grupo de trabajo se disuelve.

“Nos tomó un tiempo desarrollar esa capacidad y nos aseguraremos de que estamos viendo eso a nivel federal”, dijo.

Trump y su equipo de la Casa Blanca han estado operando en una burbuja segura contra virus , gracias a las rápidas pruebas de coronavirus proporcionadas al personal superior y a cualquiera que se reúna con el presidente.

Trump ha estado hablando repetidamente de la respuesta de la administración al virus, a pesar de las persistentes críticas de que arrastró sus pies y no logró aumentar adecuadamente la producción de equipos de protección personal y suministros de prueba.

“Hicimos todo bien. Ahora es el momento de volver al trabajo “, dijo. Agregó que el país tiene” las mejores pruebas “, con más de 7 millones ya completados, incluso cuando algunos expertos dicen que millones de personas más deben someterse a pruebas cada semana para que el país reabrir de forma segura.

ÚLTIMAS HISTORIAS: