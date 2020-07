Trump impulsa a líderes estatales y locales a reabrir escuelas en otoño

WASHINGTON (AP) – El presidente Donald Trump lanzó un esfuerzo total para presionar a los funcionarios estatales y locales a reabrir las escuelas este otoño, argumentando que algunos mantienen las escuelas cerradas no por los riesgos de la pandemia de coronavirus sino por razones políticas.

“Piensan que será bueno para ellos políticamente, por lo que mantienen las escuelas cerradas”, dijo Trump el martes en una discusión en la Casa Blanca sobre los planes escolares para el otoño. “De ninguna manera. Vamos a presionar mucho a los gobernadores”. y todos los demás para abrir las escuelas “.

La mesa redonda de la Casa Blanca reunió a líderes de salud y educación de todo el país que dijeron que las escuelas y las universidades están listas para abrir este otoño y que pueden hacerlo de manera segura. Argumentaron que los riesgos de mantener a los estudiantes en casa superan cualquier riesgo relacionado con el coronavirus, diciendo que los estudiantes necesitan acceso a programas de comidas y servicios de salud mental y conductual.

“Queremos reabrir las escuelas”, dijo Trump. “Todos lo quieren. Las madres lo quieren, los padres lo quieren, los niños lo quieren. Es hora de hacerlo “.

El presidente Donald Trump, el vicepresidente Mike Pence, a la izquierda, y la primera dama Melania Trump, asistieron a un “Diálogo nacional sobre la reapertura segura de las escuelas de Estados Unidos”, en el Salón Este de la Casa Blanca, el martes 7 de julio de 2020, en Washington. (Foto AP / Alex Brandon)

Pero esa perspectiva brillante fue recibida con escepticismo por algunos más allá de la Casa Blanca. El presidente del sindicato de educación más grande de la nación dijo que Trump está más interesado en sumar puntos para las elecciones de noviembre que en mantener a los estudiantes seguros.

“Trump ha demostrado ser incapaz de comprender que la gente está muriendo, que más de 130,000 estadounidenses ya han muerto”, dijo Lily Eskelsen García, presidenta de la Asociación Nacional de Educación. “Los educadores no quieren nada más que estar de vuelta en las aulas y en la universidad campus con nuestros estudiantes, pero debemos hacerlo de una manera que mantenga seguros a los estudiantes, educadores y comunidades “.

En el evento de la Casa Blanca, Trump repitió su afirmación de que los demócratas quieren mantener cerradas las escuelas por razones políticas y no por razones de salud. Hizo el mismo reclamo en Twitter un día antes y dijo: “Creen que les ayudará en noviembre. ¡Mal, la gente lo entiende!

Trump no ofreció evidencia de la acusación, que ha sido criticada por expertos en salud que dicen que politizar el tema hará que sea más difícil trabajar para reabrir las escuelas. Jennifer Nuzzo, de la Iniciativa de Insights de Pruebas COVID-19 de la Universidad Johns Hopkins, dijo que estaba “profundamente preocupada” por el reclamo.

“Cuando se trata de política y solo de personas que intentan sumar puntos y ser elegidos, quiero decir, realmente creo que es perjudicial lo increíblemente importante que es este tema”, dijo Nuzzo en una entrevista. “Y realmente distrae de lo que yo creemos que necesitamos, que son soluciones reales y un plan para que esto suceda “.

Si las escuelas y universidades deberían abrir este otoño y cómo ha sido un tema de creciente debate a medida que el coronavirus continúa aumentando en partes de los Estados Unidos. Trump aplaudió al gobernador de Florida Ron DeSantis por la reciente orden de su estado de abrir escuelas públicas este otoño. Y Trump atacó a la Universidad de Harvard por su decisión de mantener la instrucción en línea durante el otoño.

“Creo que es ridículo, creo que es una salida fácil y creo que deberían avergonzarse de sí mismos, si quieren saber la verdad”, dijo Trump el martes.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han enviado señales mixtas sobre el tema, diciendo que los estudiantes deben regresar al aula pero también señalando que las clases virtuales presentan el menor riesgo de propagación de COVID-19. Hablando en el evento de Trump, sin embargo, el director de la agencia dijo inequívocamente que es mejor para los estudiantes estar en la escuela que en casa.

El Dr. Robert Redfield señaló que los casos de COVID-19 tienden a ser leves en los jóvenes, y agregó que el mayor riesgo es la transmisión de niños a poblaciones más vulnerables. Dijo que los CDC alientan a todas las escuelas a reabrir con planes personalizados para minimizar la propagación del coronavirus y al mismo tiempo dar a los estudiantes acceso a los servicios escolares.

“Está claro que el mayor riesgo para nuestra sociedad es cerrar estas escuelas”, dijo Redfield. “Nada me causaría mayor tristeza que ver a cualquier distrito escolar o escuela usar nuestra guía como una razón para no volver a abrir”.

La guía de los CDC para las escuelas recomienda que los estudiantes y los maestros usen máscaras “como sea posible”, extiendan escritorios, escalonen los horarios, coman en las aulas en lugar de la cafetería y agreguen barreras físicas entre los lavabos del baño.

Algunas escuelas han anunciado planes para traer de regreso a los estudiantes solo unos pocos días a la semana, una opción que la secretaria de Educación, Betsy DeVos, dijo el martes que era inaceptable.

“Está claro que las escuelas de nuestras naciones deben reabrir y operar completamente este año escolar. Cualquier cosa menos que eso priva a los estudiantes, sin mencionar a los contribuyentes, de su futuro ”, dijo DeVos.

Durante una llamada con los gobernadores, DeVos criticó los planes de las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax de Virginia para que las familias decidan entre la instrucción totalmente remota o dos días a la semana en la escuela. “Una opción de dos días por semana en el aula no es una opción en absoluto”, dijo DeVos, según el audio de la llamada obtenida por The Associated Press.

DeVos también criticó los intentos de muchas escuelas de educación a distancia después de que la pandemia los llevó a cambiar de clases en línea la primavera pasada. Ella dijo que estaba decepcionada en las escuelas que “no descubrieron cómo servir a los estudiantes o que simplemente se dieron por vencidos y no lo intentaron”.

Lo mismo no puede volver a ocurrir este otoño, dijo, e instó a los gobernadores a desempeñar un papel en lograr que las escuelas vuelvan a abrir.

Entre los que se unieron a Trump el martes se encontraba el presidente de la Academia Estadounidense de Pediatría, que recientemente emitió directrices que sugieren que las escuelas tienen como objetivo comenzar el año académico “físicamente presente en la escuela”. Mantener a los estudiantes en casa puede conducir al aislamiento social, dijo la organización, y evitar que las escuelas identifiquen déficits de aprendizaje, abuso, depresión y otros problemas.

La salud mental y emocional de los estudiantes, junto con la de sus padres, se planteó reiteradamente en el argumento de reabrir las escuelas.

“La salud mental y el desarrollo social de los niños deben ser tan prioritarios como la salud física”, dijo la primera dama Melania Trump en la mesa redonda. “Lo mismo es cierto para los padres. Muchos se verán obligados a tomar decisiones estresantes entre cuidar a sus hijos y volver al trabajo “.

Pero algunos piden mayor precaución. Arne Duncan, quien se desempeñó como secretario de educación del ex presidente Barack Obama, dijo que el enfoque debería estar en asegurar que los estudiantes puedan regresar de manera segura.

“Todos queremos que los niños regresen a la escuela”, dijo Duncan en Twitter. “La pregunta es si nos preocupamos lo suficiente por nuestros hijos como para PERMITIR que vayan a la escuela de manera segura. Nuestro comportamiento, nuestro compromiso con el sacrificio compartido, o nuestro egoísmo, determinarán lo que sucederá este otoño para los niños “.

Los escritores de Associated Press, Alan Suderman en Richmond, Virginia, y Carla Johnson en el estado de Washington contribuyeron a este informe.

