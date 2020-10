Trump criticado por expertos médicos tras salir del hospital para conducir por simpatizantes

BETHESDA, Maryland (AP / NBC) – Infectado y contagioso, el presidente Donald Trump se aventuró brevemente en una caravana el domingo para saludar a los partidarios que lo vitoreaban, una medida que hizo caso omiso de las precauciones destinadas a contener el virus mortal que obligó a su hospitalización y mató a más de 209.000 estadounidenses.

El presidente publicó un video en su cuenta de Twitter alrededor de las 5:15 pm anunciando que “daría una pequeña sorpresa a algunos de los grandes patriotas que tenemos en la calle”. Unos minutos más tarde, la caravana presidencial pasó lentamente por el perímetro del hospital, donde una multitud se había estado reuniendo desde el viernes por la noche. Trump fue visto a través de la ventana de un SUV saludando y usando lo que parecía ser una máscara de tela, en lugar de una máscara N95 más protectora.

El presidente no viaja a ningún lugar sin la protección del Servicio Secreto, y el viaje del domingo no fue una excepción. Se pueden ver al menos otras dos personas en el auto con Trump.

Horas antes, el equipo médico de Trump informó que su nivel de oxígeno en sangre bajó repentinamente dos veces en los últimos días y que le dieron un esteroide que generalmente solo se recomienda para los muy enfermos. Aún así, los médicos dijeron que la salud de Trump está mejorando y que podría ser dado de alta el lunes.

A un mes del día de las elecciones, Trump estaba ansioso por proyectar fuerza a pesar de su enfermedad. El presidente, todavía contagioso, sorprendió a los partidarios que se habían reunido frente al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, conduciendo en una camioneta negra con las ventanas cerradas. Los agentes del Servicio Secreto dentro del vehículo se podían ver con máscaras y otros equipos de protección.

La medida culminó un fin de semana de contradicciones que avivó la confusión sobre la salud de Trump, lo que ha puesto en peligro el liderazgo del gobierno de Estados Unidos y trastornó las etapas finales de la campaña presidencial. Si bien el médico de Trump ofreció un pronóstico optimista sobre su condición, sus informes carecían de información básica, incluidos los hallazgos de las exploraciones pulmonares, o fueron rápidamente confundidos por evaluaciones más serias de la salud del presidente por parte de otros funcionarios.

En un breve video publicado por la Casa Blanca el domingo, Trump insistió en que entendía la gravedad del momento. Pero sus acciones momentos después, al salir del hospital y sentarse dentro de la camioneta con otros, sugirieron lo contrario.

“Esto es una locura”, dice el Dr. James P. Phillips, médico de cabecera de Walter Reed que es un crítico de Trump y su manejo de la pandemia. “Cada persona en el vehículo durante ese ‘paso’ presidencial completamente innecesario ahora tiene que ser puesta en cuarentena durante 14 días. Pueden enfermarse. Pueden morir “.

“Para teatro político”, agregó el médico. “Ordenado por Trump para poner en riesgo sus vidas por el teatro”.

El portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, dijo que el viaje de Trump fuera del hospital “fue autorizado por el equipo médico como seguro”. Agregó que se tomaron precauciones, incluido el uso de equipo de protección personal, para proteger a Trump, así como a los funcionarios de la Casa Blanca y los agentes del Servicio Secreto.

La campaña de Joe Biden, mientras tanto, dijo que el candidato presidencial demócrata volvió a dar negativo por coronavirus el domingo. Los resultados se producen cinco días después de que Biden pasara más de 90 minutos en el escenario del debate con Trump. Biden, quien ha adoptado un enfoque mucho más cauteloso de los eventos en persona, tuvo dos pruebas negativas el viernes.

Por su parte, Trump aún enfrenta interrogantes sobre su salud.

Sus médicos evitaron preguntas el domingo sobre exactamente cuándo cayó el oxígeno en la sangre de Trump, un episodio que no mencionaron en múltiples declaraciones el día anterior, o si los escáneres pulmonares mostraron algún daño.

Fue el segundo día consecutivo de ofuscación de una Casa Blanca que ya sufría una crisis de credibilidad. Y generó más dudas sobre si los médicos que trataban al presidente estaban compartiendo información precisa y oportuna con el público estadounidense sobre la gravedad de su afección.

Presionado por información contradictoria que él y la Casa Blanca publicaron el sábado, el Comandante de la Marina. El Dr. Sean Conley reconoció que había tratado de presentar una descripción más alegre de la condición del presidente.

“Estaba intentando reflejar la actitud optimista que ha tenido el equipo, el presidente, que ha tenido su curso de enfermedad. No quise dar ninguna información que pudiera dirigir el curso de la enfermedad en otra dirección ”, dijo Conley. “Y al hacerlo, ya sabes, resultó que estábamos tratando de ocultar algo, lo cual no era necesariamente cierto. El hecho es que lo está haciendo muy bien “.

Los expertos médicos dijeron que las revelaciones de Conley eran difíciles de cuadrar con su evaluación positiva y hablar de un alta.

“Hay un poco de desconexión”, dijo el Dr. Steven Shapiro, director médico y científico del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh.

De acuerdo con las pautas de los CDC, “En general, el transporte y el movimiento de un paciente con infección presunta o confirmada por SARS-CoV-2 fuera de su habitación debe limitarse a fines médicamente esenciales”.

Incluso antes de la salida de la caravana de Trump el domingo, algunos agentes del Servicio Secreto han expresado su preocupación por la actitud indiferente hacia las máscaras y el distanciamiento social dentro de la Casa Blanca, pero no hay mucho que puedan hacer, según agentes y funcionarios que hablaron con The Associated Press. . Tan cerca de las elecciones, miles de agentes están comprometidos en tareas de protección para que puedan ser sustituidos rápidamente en caso de que alguien dé positivo.

Las revelaciones sobre los niveles de oxígeno de Trump y el tratamiento con esteroides sugirieron que el presidente está soportando más que un caso leve de COVID-19.

La saturación de oxígeno en sangre es un marcador de salud clave para los pacientes con COVID-19. Una lectura normal está entre 95 y 100. Conley dijo que el presidente tuvo “fiebre alta” y un nivel de oxígeno en sangre por debajo del 94% el viernes y durante “otro episodio” el sábado.

Se mostró evasivo sobre el momento de las caídas de oxígeno de Trump. (“Fue en el transcurso del día, sí, ayer por la mañana”, dijo) y preguntó si el nivel de Trump había caído por debajo del 90%, en un territorio preocupante. (“No tenemos ninguna grabación aquí sobre eso”). Pero reveló que a Trump se le dio una dosis del esteroide dexametasona en respuesta.

En el momento de la sesión informativa, el nivel de oxígeno en sangre de Trump era del 98%, dentro de la rabia normal, dijo el equipo médico de Trump.

Los signos de neumonía u otros daños pulmonares podrían detectarse en las exploraciones antes de que el paciente sienta falta de aliento, pero los médicos del presidente se negaron a decir qué han revelado esas exploraciones.

“Hay algunos hallazgos esperados, pero nada de preocupación clínica importante”, dijo Conley. Se negó a esbozar esos “hallazgos esperados”.

Cuando se le preguntó sobre la falta de transparencia de Conley, la asistente de la Casa Blanca, Alyssa Farah, sugirió que los médicos estaban hablando tanto con el presidente como con el público estadounidense, “cuando estás tratando a un paciente, quieres proyectar confianza, quieres levantarles el ánimo, y esa era la intención “.

En total, casi 7,4 millones de personas se han infectado en los Estados Unidos, y pocas tienen acceso al tipo de atención y tratamientos experimentales las 24 horas del día como Trump.

El tratamiento de Trump con el esteroide dexametasona se suma a la dosis única que recibió el viernes de un fármaco experimental de Regeneron Pharmaceuticals Inc. que suministra anticuerpos para ayudar al sistema inmunológico a combatir el virus. Trump también comenzó el viernes un curso de cinco días de remdesivir, un medicamento de Gilead Sciences que se usa actualmente para pacientes con enfermedades moderadas y graves. Los medicamentos funcionan de diferentes maneras: los anticuerpos ayudan al sistema inmunológico a eliminar el virus del cuerpo y el remdesivir frena la capacidad del virus para multiplicarse.

Garibaldi, especialista en cuidados intensivos pulmonares, dijo que el presidente no mostraba ningún efecto secundario de los medicamentos “que podamos decir”.

Las pautas de tratamiento de COVID-19 de los Institutos Nacionales de Salud recomiendan no usar dexametasona en pacientes que no requieren oxígeno. Solo se ha demostrado que ayuda en casos más graves. Una de las preocupaciones con el uso anterior es que los esteroides apisonan ciertas células inmunes, lo que dificulta la capacidad del cuerpo para combatir las infecciones.

Trump tiene 74 años y es clínicamente obeso, lo que lo pone en mayor riesgo de complicaciones graves.

La primera dama Melania Trump ha permanecido en la Casa Blanca mientras se recupera de su propio ataque con el virus.

Varios funcionarios de la Casa Blanca expresaron este fin de semana su frustración por el nivel de transparencia y divulgación pública desde que el presidente anunció su diagnóstico el viernes temprano.

Estaban particularmente molestos por el latigazo entre la evaluación optimista de Conley el sábado y la perspectiva más preocupada del jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows. En privado, reconocen que la administración tiene poca credibilidad en COVID-19 y que han desperdiciado innecesariamente lo que queda de él con la falta de actualizaciones claras y precisas sobre la condición de Trump.

Muchos en la Casa Blanca también están conmocionados y asustados, nerviosos por haber estado expuestos al virus y enfrentando la realidad de que lo que parecía una burbuja de seguridad se ha convertido en un punto caliente de COVID-19. La Casa Blanca tardó hasta el domingo en enviar una nota genérica a los empleados sugiriendo que no acudieran al edificio si no se sentían bien.

___

Peoples informó desde Nueva York. Miller informó desde Washington. Los escritores de Associated Press Lauran Neergaard, Jonathan Lemire y Aamer Madhani en Washington, y Bill Barrow en Wilmington, Delaware, y Marilynn Marchione en Milwaukee contribuyeron a este informe. La escritora de NBC News Lauren Egan también contribuyó.

