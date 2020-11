Trump amenaza con despedir a Fauci después del día de las elecciones

LONDRES (AP) - El príncipe Guillermo de Gran Bretaña dio positivo por el coronavirus en abril, casi al mismo tiempo que su padre, el príncipe Carlos, informó la BBC.

El informe citó fuentes palaciegas no identificadas y el periódico The Sun, que dijo que William mantuvo sus compromisos telefónicos y de video sin revelar su diagnóstico porque no quería preocupar a nadie.