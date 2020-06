Todos los sitios de prueba COVID-19 administrados por el estado en Sarasota, Manatee alcanzaron su capacidad antes del mediodía

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

CONDADO DE SARASOTA (WFLA) – La demanda de pruebas de coronavirus está en aumento a medida que los casos en Florida continúan aumentando. Los últimos datos estatales muestran 109,014 casos positivos en todo el estado.

Por primera vez en varias semanas, los sitios de pruebas estatales en Suncoast están sobrecargados de personas que intentan hacerse la prueba. \

Los tres sitios administrados por el estado alcanzaron su capacidad combinada de 1.250 el miércoles antes del mediodía. Eso incluye el sitio de pruebas en UTC Mall, el sitio de visitas en el Centro Comunitario Robert L. Taylor y el sitio de visitas en Lincoln Park en Palmetto.

Las colas eran tan largas en el sitio UTC que al menos dos personas se quedaron sin gasolina por las largas horas de espera.

Geoff Hojara apareció en el sitio en la línea del condado el miércoles por la tarde para llenar el tanque de gasolina de su hija. Admite que se sorprendió al ver que el sitio ya estaba rechazando a la gente.

Él siente que es hora de que el estado aumente su capacidad de prueba para satisfacer la creciente demanda.

“Se supone que deben funcionar hasta las 5 de la tarde o menos. Necesitamos expandirlo y se deben suministrar más kits de prueba”, dijo Hojara.

Una mujer con la que hablamos condujo más de 90 minutos al sitio en UTC solo para darse la vuelta. Estaba frustrada por la escasez de pruebas y explicó que su trabajo está en juego.

“En el trabajo, si no lo hago en 72 horas, me sacarán del horario”, explicó la mujer.

8 On Your Side preguntó a los funcionarios de la División de Manejo de Emergencias de Florida si planean aumentar las pruebas en sitios que no pueden satisfacer la creciente demanda. Esta es la respuesta que recibimos:

” El estado continúa aumentando diariamente las pruebas de COVID-19. Desde el 29 de mayo, se han abierto seis nuevas ubicaciones de prueba en asociación con Home Depot, Publix y Quest. Además de abrir nuevos sitios, el estado ha ampliado la capacidad de prueba en muchos sitios”. Por ejemplo, la capacidad de prueba en el Centro de Convenciones del Condado de Orange se ha incrementado de 1,000 pruebas por día a 2,000. El estado también proporciona kits de recolección para pruebas realizadas a nivel local, y continúa administrando pruebas rápidas a través de las pruebas móviles COVID-19 laboratorio. Esperamos continuar trabajando con socios del sector privado, gobiernos locales y utilizaremos todos los recursos disponibles para aumentar las pruebas en Florida.

Para ver una lista de los sitios respaldados por el estado y los requisitos de edad en cada sitio, haga clic aquí. ”

Para otros recursos de prueba en el condado de Manatee, haga clic aquí . Para probar recursos en el condado de Sarasota, haga clic aquí .