(NEXSTAR) – Un juez federal cambió todo esta semana al anular el mandato federal que exige mascarillas en aviones , transporte público y centros de viaje. El Departamento de Justicia está apelando esa decisión , pero a partir del jueves por la mañana, la ley federal no requiere mascarillas en esos entornos.

Tan pronto como se anunció el fallo judicial esta semana, las principales aerolíneas comenzaron a eliminar sus requisitos de mascarillas. Algunos incluso anunciaron la decisión en pleno vuelo, lo que permitió a los pasajeros desenmascararse y animar si querían.

Pero, ¿el cambio de reglas es algo por lo que alegrarse? ¿Puedes sentirte seguro al desenmascararte en tu próximo vuelo?

Mientras se mantenga la situación actual, el enmascaramiento sigue siendo una decisión personal. Les preguntamos a los médicos cómo harían para tomar esa decisión por sí mismos.

Cuando se le preguntó si continuaría usando una mascarilla en los aviones en este momento, el Dr. Peter Chin-Hong respondió: “100 por ciento”.

“Aunque como persona potenciada, confío en que no me enfermaré gravemente, no puedo darme el lujo de infectarme, ya que tendría que ausentarme del trabajo cuidando pacientes y mis colegas tendrán que cubrirme. ” explicó el especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de California, San Francisco.

También visita a su madre, que tiene 80 años, y considera las consecuencias de exponerla potencialmente mientras toma decisiones sobre el enmascaramiento.

Arthur Caplan, profesor de ética médica en la Universidad de Nueva York, dijo que también se enmascararía. Tiene 72 años, lo que lo pone en mayor riesgo de enfermarse gravemente por COVID-19. “Estoy completamente vacunado, pero aún no veo la mascarilla como una gran carga para protegerme un poco más”, dijo.

John Swartzberg, profesor de enfermedades infecciosas y vacunología en UC Berkeley, le dijo al Washington Post que cualquiera que esté preocupado por contraer el coronavirus debe usar una mascarilla, simple y llanamente. Sin mencionar que el enmascaramiento puede protegerlo de otros tipos de virus, como la gripe.

Si está tratando de decidir si aún debe usar una mascarilla en el avión, los expertos a los que consultamos sugirieron hacerse las siguientes preguntas:

¿Cuánto está circulando el virus ahora? Considere las tasas de casos en los EE.UU., e incluso en todo el mundo, ya que no sabe de dónde vienen las personas en su vuelo.

¿Usted o las personas que le importan se enfermarán gravemente como consecuencia? ¿Está completamente vacunado y reforzado? ¿Hay personas no vacunadas, inmunocomprometidas o mayores y vulnerables en su círculo íntimo?

¿Puedes permitirte enfermarte? Incluso si no se enferma gravemente y sufre consecuencias a largo plazo, ¿enfermarse sería una dificultad económica para usted, lo obligaría a cancelar planes importantes o lo retrasaría en la escuela?

El Dr. Bob Wachter, presidente de medicina de la UCSF, tuiteó una fórmula elaborada como sugerencia sobre cómo pensar en la situación. Sugirió que debe multiplicar varios factores, incluido su riesgo personal de complicaciones graves de COVID, cuánto virus circula en su ciudad natal, qué tan inconveniente sería para usted enfermarse y cuánto se preocupa por las personas vulnerables que podrían estar en el avión.

En realidad, es imposible atribuir valores matemáticos exactos a todos esos factores, por lo que Wachter salta a los resultados:

“Mi conclusión: usa un N95 o equivalente”.