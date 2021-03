Tercer cheque de estímulo: Los no declarantes deberían ver el pago el 7 de abril

HARLINGEN, Texas (KVEO) – El martes, el Servicio de Impuestos Internos y el Departamento del Tesoro anunciaron que los beneficiarios del Seguro Social y otros beneficiarios federales que normalmente no presentan una declaración de impuestos pueden esperar recibir sus pagos de estímulo el 7 de abril.

El IRS dice que la mayoría de los pagos serán electrónicos y llegarán en forma de depósitos directos y pagos a tarjetas Direct Express existentes.

La actualización del martes es para aquellos beneficiarios federales que no presentaron sus impuestos en 2019 o 2020 y no actualizaron los registros del IRS utilizando la herramienta No declarantes.

“Los empleados del IRS están trabajando incansablemente para entregar nuevamente Pagos de Impacto Económico a los contribuyentes de la nación lo más rápido posible”, dijo el comisionado del IRS Chuck Rettig. “Nuestros equipos comenzaron a procesar de inmediato los datos que recibimos la semana pasada para los beneficiarios de beneficios federales”.

El IRS dijo que comenzó a trabajar con otras agencias federales el año pasado para comenzar a agregar beneficiarios que no declararon impuestos a la lista de destinatarios de cheques de estímulo.

“Esta acción, que nunca había ocurrido en esfuerzos de estímulo anteriores, minimizó el riesgo y las cargas para el público estadounidense durante la pandemia”, según el comunicado. “Debido a los cambios regulares en la población de beneficios federales, el IRS necesitaba recibir información actualizada este mes de otras agencias gubernamentales”.

El IRS agregó que la herramienta Get My Payment no se actualizará hasta el 3 y 4 de abril para los beneficiarios federales que esperan un pago la próxima semana.

“El IRS continúa revisando los datos recibidos para los beneficiarios de beneficios de Asuntos de Veteranos (VA) y espera determinar una fecha de pago y proporcionar más detalles pronto”, dice el comunicado de prensa. “Actualmente, el IRS estima que los Pagos de impacto económico para los beneficiarios de VA que no presentan declaraciones de impuestos con regularidad podrían desembolsarse a mediados de abril. La información de pago de los beneficiarios de VA estará disponible en la herramienta Get My Payment en una fecha futura”.

Pagos de beneficios federales automáticos para la mayoría

El IRS señaló que la mayoría de las personas que reciben beneficios federales y son elegibles para un cheque de estímulo no tienen que hacer nada para recibir sus pagos económicos, que se entregarán automáticamente.

Sin embargo, los beneficiarios que generalmente no presentan impuestos, muchos deben presentar una declaración de impuestos de 2020 para brindarle al IRS su información para recibir cheques de estímulo para dependientes. Aquellas personas que necesitan declarar impuestos deben hacerlo lo antes posible, dice el IRS.

Ya se han enviado cheques de estímulo a los beneficiarios federales que declaran impuestos con regularidad.

Recordatorio del IRS para aquellos que pueden ser elegibles

Los estadounidenses que normalmente no presentan una declaración de impuestos y no reciben beneficios federales, como las personas sin hogar , los pobres de las zonas rurales u otros, aún pueden calificar para el cheque de estímulo, enfatizó el IRS.

Aquellos elegibles para recibir el pago que no recibieron un primer o segundo Pago de Impacto Económico o recibieron menos de los montos totales podrían ser elegibles para el Crédito de Reembolso de Recuperación de 2020 , pero se necesita una declaración de impuestos de 2020.