TAMPA, Fla. (WFLA) – Horace Moore Jr., un abogado con sede en Plant City, no pudo probar la comida que ordenó en uno de sus puestos de barbacoa en Tampa.

Exprimió un poco de jugo de un limón en su boca. Eso tampoco sabía bien.

“Fui a buscar lejía, para oler la lejía”, dijo. “No tenía olor, era como oler agua”.

Dio positivo por COVID-19. La pérdida del olfato y del gusto fue su único síntoma.

Era agosto de 2021.

Más de un año después, Moore solo puede saborear la sal. Puede sentir el mordisco de algo picante pero no puede sentir el sabor.

“Simplemente te quita el gusto por comer”, dijo. “No tienes ganas de comer. Eso es lo principal, no me emociono, ‘Ok, almuerzo hoy. Vamos a Carrabba’s, ¿Qué voy a pedir? No importa, va a saber igual, que no es nada”.

Él tampoco puede oler nada. Una vez, puso comida en el horno y salió de la habitación.

“Mi esposa llegó a casa y me dijo: ‘¿Qué estás haciendo? ¿Estás tratando de quemar la casa?'”, dijo. “No huelo, así que abrí la puerta y había humo en la cocina”.

Moore es parte del 5% de las personas que informan haber perdido el gusto y/o el olfato de forma prolongada después de dar positivo por COVID-19, según un estudio publicado en BMJ, la revista médica revisada por pares de la Asociación Médica Británica.

El porcentaje equivale a millones de personas en todo el mundo.

“Tener a estos millones de personas más en todo el mundo con disminución de la capacidad para oler, eso puede ser simplemente una nueva crisis de salud pública”, dijo a NBC News la Dra. Zara Patel, rinóloga de la Universidad de Stanford que no participó en la investigación de The BMJ.

“Hay muchas personas que no lo recuperan por completo. Es algo difícil de vivir”, dijo la Dra. Kathleen Haggerty, quien dirige la clínica COVID remota de Watson Clinic.

Ha estado ayudando a pacientes con una amplia gama de síntomas de COVID de larga duración desde finales de 2020.

Las últimas cepas de COVID-19 no parecen afectar los sentidos del olfato y el gusto como las primeras variantes.

La Dra. Haggerty dice que si los pacientes no recuperaron el olfato y el gusto durante el curso del virus o después de los primeros meses, no es común que esos sentidos se recuperen por completo.

Según ella, los estudios muestran que oler diferentes tipos de aceites esenciales perfumados durante 10 segundos, repetidamente con el tiempo, puede ayudar a reiniciar el sentido del olfato.

Dado que el olfato es uno de los desencadenantes más fuertes de los recuerdos, la Dra. Haggerty recomienda a sus pacientes que traten de pensar en un recuerdo cuando huelen algo, como una gran taza de café.

“Traes esos recuerdos a esa experiencia de tratar de oler ese café que podría ayudar a volver a asociar esas dos cosas y recuperar ese sentido del olfato”, dijo.

En este punto, Horace Moore Jr. ha renunciado a recuperar dos de sus cinco sentidos.

“Ha habido cosas peores que le han pasado a la gente por el COVID y esta es mi vida”, dijo Moore.

Si ha estado sufriendo algún síntoma prolongado de COVID, la clínica de la Dra. Haggerty tiene una larga lista de espera. Sin embargo, a menudo hay cancelaciones, dijo, así que sigue intentándolo.

Para obtener más información y programar una cita con el Dr. Haggerty, llame al 863-680-7190 o visite el sitio web de la Clínica Watson.