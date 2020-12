Tampa General Hospital listo para recibir la vacuna COVID-19

TAMPA, Fla (WFLA) – El Hospital General de Tampa está esperando el envío de la vacuna COVID-19 de Pfizer esta semana después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos la aprobó para uso de emergencia el sábado.

El hospital le dice a 8 On Your Side que no saben exactamente cuándo llegará el envío, pero podría ser el lunes.

El proceso de distribución comenzó el domingo. Los envíos se empacaron en una instalación de Pfizer en Michigan y se enviaron a instalaciones en todo el país.

Tampa General es uno de los cinco hospitales de Florida que recibirá la vacuna como parte del programa piloto del estado. Las dosis iniciales se distribuirán a los trabajadores de la salud que trabajan en la primera línea de la pandemia de COVID-19.

Para mantener la máxima eficacia, la vacuna Pfizer requiere almacenamiento ultrafrío (-80 grados Celsius / -112 grados Fahrenheit).

Tampa General dijo que su farmacia opera tres congeladores, lo que les permite almacenar de forma segura 510,000 dosis a la vez. Los congeladores también producen hielo seco, que es esencial para transportar la vacuna de forma segura.

La vacuna solo estará disponible para los médicos y el personal de TGH en la fase inicial de su implementación. Una vez que comiencen a recibir la vacuna, el hospital suministrará a los hospitales asociados (AdventHealth, BayCare, Bayfront, HCA y Moffitt) la vacuna para los trabajadores de la salud en el grupo de la primera fase.

Se espera que el proceso de distribución dure unos meses.

