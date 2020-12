¿Son las nuevas cepas de coronavirus motivo de preocupación?

Los informes de Gran Bretaña y Sudáfrica de nuevas cepas de coronavirus que parecen propagarse más fácilmente están causando alarma, pero los expertos en virus dicen que no está claro si ese es el caso o si plantean alguna preocupación para las vacunas o causan una enfermedad más grave.

Los virus evolucionan naturalmente a medida que se desplazan por la población, algunos más que otros. Es una de las razones por las que necesitamos una nueva vacuna contra la gripe cada año.

Se han observado nuevas variantes, o cepas, del virus que causa COVID-19 casi desde que se detectó por primera vez en China hace casi un año.

El sábado, el primer ministro Boris Johnson anunció nuevas restricciones debido a la nueva cepa. Varios países de la Unión Europea y Canadá prohibieron o limitaron algunos vuelos desde el Reino Unido para tratar de limitar cualquier propagación.

Esto es lo que se sabe sobre la situación.

¿QUÉ PASA CON LA CEPA RECIENTE ENCONTRADA EN INGLATERRA?

Los expertos en salud en el Reino Unido y Estados Unidos dijeron que la cepa parece infectar más fácilmente que otras, pero aún no hay evidencia de que sea más mortal.

Patrick Vallance, el principal asesor científico del gobierno británico, dijo que la cepa “se mueve rápido y se está convirtiendo en la variante dominante”, causando más del 60% de las infecciones en Londres en diciembre.

La cepa también es preocupante porque tiene muchas mutaciones, casi dos docenas, y algunas están en la proteína puntiaguda que el virus usa para unirse e infectar las células. Ese aumento es el objetivo de las vacunas actuales.

“Estoy preocupado por esto, seguro”, pero es demasiado pronto para saber cuán importante resultará ser, en última instancia, dijo el Dr. Ravi Gupta, que estudia virus en la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Él y otros investigadores publicaron un informe al respecto en un sitio web que los científicos utilizan para compartir rápidamente los desarrollos, pero el artículo no ha sido revisado formalmente ni publicado en una revista.

¿CÓMO SE PRODUCEN ESTAS NUEVAS CEPAS?

Los virus a menudo adquieren pequeños cambios de una letra o dos en su alfabeto genético simplemente a través de la evolución normal. Una cepa ligeramente modificada puede convertirse en la más común en un país o región simplemente porque esa es la cepa que se afianzó por primera vez allí o porque los eventos de “super esparcidor” ayudaron a afianzarse.

Una preocupación mayor es cuando un virus muta cambiando las proteínas en su superficie para ayudarlo a escapar de las drogas o del sistema inmunológico.

“Evidencia emergente” sugiere que eso puede estar comenzando a suceder con el nuevo coronavirus, escribió Trevor Bedford, biólogo y experto en genética del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson en Seattle, en Twitter. “Ahora hemos visto la aparición y propagación de varias variantes” que sugieren esto, y algunas muestran resistencia a los tratamientos con anticuerpos, anotó.

¿QUÉ OTRAS CEPAS HAN SURGIDO?

En abril, investigadores en Suecia encontraron un virus con dos cambios genéticos que parecían hacerlo aproximadamente dos veces más infeccioso, dijo Gupta. Se han informado cerca de 6.000 casos en todo el mundo, principalmente en Dinamarca e Inglaterra, dijo.

Ahora han aparecido varias variaciones de esa cepa. Algunos se reportaron en personas que los obtuvieron de granjas de visones en Dinamarca. Una nueva cepa sudafricana tiene los dos cambios vistos antes, además de algunos otros.

El del Reino Unido tiene dos cambios y más, incluidos ocho en la proteína de pico, dijo Gupta. Se denomina “variante en investigación” porque aún no se conoce su importancia.

La cepa fue identificada en el sureste de Inglaterra en septiembre y ha estado circulando en el área desde entonces, dijo un funcionario de la Organización Mundial de la Salud a la BBC el domingo.

¿LAS PERSONAS QUE TENÍAN COVID-19 DE UNA CEPA VIEJA PODRÁN CONSEGUIR LA NUEVA? ¿PERMITIRÁ LAS VACUNAS?

Probablemente no, dijo el domingo el ex comisionado de Drogas y Alimentos de EE. UU., Scott Gottlieb, en “Face the Nation” de CBS.

“Improbable”, estuvo de acuerdo Gupta.

El candidato a cirujano general del presidente electo Joe Biden, Vivek Murthy, dijo el domingo en “Meet the Press” de NBC que “no hay razón para creer que las vacunas que se han desarrollado no serán efectivas contra este virus también”.

Las vacunas producen respuestas de amplio alcance por parte del sistema inmunológico más allá de las de la proteína de pico, señalaron varios expertos.

La posibilidad de que las nuevas cepas sean resistentes a las vacunas existentes es baja, pero no “inexistente”, dijo el domingo el Dr. Moncef Slaoui, el principal asesor científico del esfuerzo de distribución de vacunas del gobierno de EE. UU., En el programa “State of the Union” de CNN.

“Hasta ahora, no creo que haya habido una sola variante que sea resistente”, dijo. “Creo que es muy poco probable que esta variante particular en el Reino Unido haya escapado a la inmunidad de la vacuna”.

Bedford estuvo de acuerdo.

“No me preocupa” porque probablemente se necesitarían muchos cambios en el código genético para socavar una vacuna, no solo una o dos mutaciones, escribió Bedford en Twitter. Pero es posible que las vacunas deban ajustarse con el tiempo a medida que se acumulan los cambios, y los cambios deben monitorearse más de cerca, escribió.

Murthy dijo que la nueva cepa no cambia los consejos de salud pública de usar máscaras, lavarse las manos y mantener la distancia social.