Solo en persona: las escuelas de Pasco pondrán fin a las clases remotas en vivo en el otoño

CONDADO DE PASCO, Fla. (WFLA) – Los estudiantes del condado de Pasco estarán de regreso en el salón de clases a partir del próximo año escolar.

El superintendente de las Escuelas del Condado de Pasco, Kurt Browning, anunció que el distrito terminará las clases remotas en vivo en el otoño y ya no ofrecerá la opción MySchool en línea. Browning afirma que muchos estudiantes que optaron por MySchool en línea “no tienen éxito académico”.

“La opción en línea de Pasco MySchool es diferente. Se creó como una opción temporal. Como resultado de la pandemia. Ya no será una opción en el otoño”, dijo Browning.

Sin embargo, el distrito escolar no se deshará de Pasco eSchool, pero esas clases no serán en vivo y no serán instruidas por maestros de la escuela de los estudiantes.

Browning dijo que el distrito monitoreó las tendencias y los datos para determinar qué es lo mejor para los estudiantes y el personal.

Los representantes del distrito escolar y del sindicato de maestros dicen que se sienten cómodos regresando al aprendizaje en el campus.

“Negociamos este año muchas precauciones de salud y seguridad para abrirnos y, en general, hemos tenido un año bastante seguro. Creo que la gente está bastante cómoda con las preocupaciones de seguridad”, dijo Don Peace de United School Employees of Pasco.

Actualmente, alrededor del 76% de los estudiantes de Pasco están de regreso en el salón de clases.

Si bien algunos padres están de acuerdo con la decisión, a otros no les gusta perder la opción de mantener a los niños en casa y aprendiendo.

“Si los padres quieren que sus hijos hagan en línea o vayan a la escuela, debe ser su elección. Deben ofrecer la opción en línea incluso sin la pandemia”, dijo la madre Jamie Watkins.

“Creo que es muy importante que los niños vuelvan a la escuela. El lado virtual simplemente no funciona”, dijo otra madre, Jackie Borree.

8 On Your Side se acercó a varios distritos escolares, y la mayoría todavía está esperando hacer un anuncio el próximo año escolar. El condado de Manatee es el único otro condado que se ha comunicado con los padres para informarles que no se ofrecerá el aprendizaje en línea provocado por la pandemia.