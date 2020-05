Sindicatos laborales de Florida, trabajadores despedidos exigen que el gobernador arregle el sistema de desempleo

FLORIDA (WFLA) – Los sindicatos estatales exigen que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, haga cambios en el sistema de desempleo que falla.

Más de 11,000 floridanos han firmado una petición exigiendo que el gobernador haga cambios para ayudar a los desempleados a recibir beneficios, y planean enviárselo el jueves.

La AFL-CIO de Florida, los defensores de los trabajadores, así como los trabajadores desempleados, celebrarán una conferencia de prensa a la 1:30 pm para enviar un mensaje al gobernador DeSantis.

“Te quedas sin trabajo inesperadamente, vas a necesitar dinero inesperadamente. Ha sido un gran impacto en nuestra vida diaria, ya que soy el único proveedor de nuestro hogar”, dijo Dakota Ellison, quien ahora está desempleada debido a la pandemia de coronavirus.

Ellison dijo que tomó largas horas y varios días ingresar al sistema de desempleo. Una vez que finalmente pudo enviar una solicitud, dijo que le tomó semanas recibir cualquier tipo de beneficio. “No podemos pagar nuestros servicios públicos, ni el seguro del automóvil, el pago del alquiler, estamos luchando incluso por comprar alimentos”.

El Dr. Rich Templin, Director de Política y Políticas Públicas de la Florida AFL-CIO le dice a 8 On Your Side que el problema va más allá de que las personas no puedan iniciar sesión en el sistema para solicitar beneficios.

El Dr. Templin dijo que a pesar de los miles de millones que se encuentran en la cuenta, a casi el 40% de los solicitantes se les niegan los beneficios.

“Tenemos 4 mil millones de dólares en esa cuenta para los beneficios del seguro de desempleo y la forma en que se redacta la ley de Florida en este momento, esos beneficios no pueden entrar en los bolsillos de las personas que lo necesitan”, dijo el Dr. Templin.

Los miembros del sindicato están pidiendo a DeSantis que realice cambios que incluyen ajustar quién es elegible, el proceso de calificación y más que duplicar el número de semanas que las personas pueden cobrar beneficios de 12 semanas a 26 semanas.

“Actualmente, Florida tiene solo 12 semanas, cuando la mayoría de los estados tienen 26 semanas. Por supuesto, el Gobierno Federal ha agregado semanas adicionales además de eso, pero creemos que nuestras semanas y la tasa de desempleo deberían estar desacopladas y la gente debería obtener el máximo de 26 semanas como muchos otros estados “, dijo el Dr. Templin.

8 On Your Side contactó a la oficina del gobernador pero no recibió respuesta.

Para firmar la petición, haga clic aquí .

ÚLTIMAS HISTORIAS: