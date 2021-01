Sin regla de residencia: algunos floridanos de tiempo completo molestan a los pájaros de la nieve, los visitantes pueden vacunarse en Sunshine State

CONDADO DE MANATEE (WFLA) – Más de 289,000 personas han recibido la vacuna COVID-19 hasta ahora en Florida, según los últimos datos estatales del Departamento de Salud de Florida. Pero los datos no especifican cuántas de esas personas no eran residentes de Florida.

En este momento, no existen requisitos de residencia en todo el estado para recibir una vacuna contra el coronavirus a través del Departamento de Salud de Florida. No todo el mundo piensa que eso es justo.

Las citas en los sitios de vacunación públicos en la Bahía de Tampa han sido muy codiciadas y algunas se reservan en cuestión de minutos . Con la demanda tan alta y la oferta limitada, algunos lugareños sienten que deberían tener prioridad sobre los visitantes.

Alice Proffer vive al otro lado de la calle del sitio de vacunación en Bennett Park en el condado de Manatee. Todavía tiene que conseguir una cita para su esposo de 72 años.

“Realmente quiero que se vacune. Tiene 72 años, es un veterano 100% discapacitado, tiene diabetes, presión arterial alta, colesterol alto y asma”, dijo Proffer.

La residente del condado de Manatee admite que ha sido frustrante ver a los autos entrar y salir del sitio cerca de su casa.

“Nos sentamos allí y observamos los autos que salían del parque. Tienen Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Kentucky, Nueva York, y pensamos ‘oh, ahí va nuestra vacuna, ahí va nuestra vacuna, ahí va nuestra vacuna, ‘y no hay nada que podamos hacer al respecto más que sentarnos y mirar “, dijo.

Proffer cree que los residentes de tiempo completo merecen acceso sobre los visitantes.

