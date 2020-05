Shelter ofrece cuidado de mascotas gratuito para familias afectadas por una pandemia

TAMPA, Florida (WFLA) – En un esfuerzo por mantener a las mascotas en sus hogares y fuera de los refugios, un refugio para animales sin matar con sede en San Petersburgo ha establecido un fondo para ayudar a cubrir los costos normalmente asociados con el cuidado adecuado de nuestro furry unos.

La iniciativa “Más seguro en el hogar” de Friends of Strays brinda a quienes no pueden cuidar a sus mascotas debido a la pérdida de ingresos, una alternativa a la entrega de su animal a un refugio. Friends of Strays se asoció con clínicas veterinarias e instalaciones de esterilización / castración, incluida Operation: SNIP y SPOT, así como Pet Warehouse, para proporcionar servicios de esterilización, castración y bienestar, así como suministros para mascotas a los residentes de San Petersburgo que no tienen trabajo por la pandemia

Gracias a las donaciones hechas a Friends of Strays, y una contribución del refugio, hay más de $ 26,000 en asistencia disponible.

Las aplicaciones están disponibles en la página Más segura en el sitio web de Friends of Strays. Complete un breve cuestionario, que será revisado por el personal, que distribuirá cupones que pueden canjearse en Operation: SNIP, SPOT y Pet Food Warehouse según las necesidades individuales. Para poder recibir asistencia financiera, los solicitantes deben ser residentes de San Petersburgo y haber perdido su fuente principal de ingresos debido a COVID-19.

