Shanghai Disneyland reabre con controles antivirus

SHANGHAI (AP) – Los visitantes con máscaras faciales ingresaron a Shanghai Disneyland cuando el parque temático reabrió el lunes en un paso de alto perfil para revivir el turismo que fue cerrado por la pandemia de coronavirus. Según el NPR, el parque tardó solo unos minutos en quedarse sin entradas.

La experiencia de House of Mouse en Shanghai, el primero de sus parques en reabrir, presagia los obstáculos que podrían enfrentar las industrias mundiales del entretenimiento. Disney está limitando el número de visitantes, requiere máscaras y verifica la fiebre reveladora del virus.

China, donde comenzó la pandemia en diciembre, fue el primer país en reabrir fábricas y otros negocios después de declarar la enfermedad bajo control en marzo, incluso a medida que aumentan las infecciones y se intensifican los controles en algunos otros países.

“Esperamos que la reapertura de hoy sirva como un faro de luz en todo el mundo, proporcionando esperanza e inspiración para todos”, dijo el presidente del Shanghai Disney Resort, Joe Schott, a los periodistas.

La ceremonia para la reapertura del parque temático Disneyland se lleva a cabo en Shanghai el lunes 11 de mayo de 2020. (AP Photo / Sam McNeil)

El parque temático Disneyland se ve en Shanghai cuando el parque temático reabrió, el lunes 11 de mayo de 2020. (AP Photo / Sam McNeil)

La ceremonia para la reapertura del parque temático Disneyland se lleva a cabo en Shanghai el lunes 11 de mayo de 2020. (AP Photo / Sam McNeil)

Mickey y Minnie Mouse suben al escenario en una ceremonia de reapertura para Disneyland en Shanghai cuando el parque temático volvió a abrir, el lunes 11 de mayo de 2020. (AP Photo / Sam McNeil)

Los visitantes, que llevan máscaras faciales, esperan para ingresar al parque temático Disneyland en Shanghái, ya que reabrió sus puertas el lunes 11 de mayo de 2020. (AP Photo / Sam McNeil)

Los visitantes, que llevan máscaras faciales, esperan para ingresar al parque temático Disneyland en Shanghái, ya que reabrió sus puertas el lunes 11 de mayo de 2020. (AP Photo / Sam McNeil)

Los visitantes, que usan máscaras faciales, esperan en la entrada del parque temático Disneyland en Shanghái, ya que reabrió sus puertas, el lunes 11 de mayo de 2020. (AP Photo / Sam McNeil)

Los visitantes, que usan máscaras faciales, ingresan al parque temático Disneyland en Shanghai cuando reabrió sus puertas, el lunes 11 de mayo de 2020. (AP Photo / Sam McNeil)

El turismo se ha visto especialmente afectado por los controles impuestos en todo el mundo que cierran los viajes de aerolíneas y cruceros, parques temáticos y cines. Disney atribuyó una caída del 91% en sus ganancias del último trimestre a $ 1.4 mil millones en costos relacionados con virus.

Shanghai Disneyland y el parque Disney’s en Hong Kong cerraron el 25 de enero cuando China aisló ciudades con 60 millones de personas para tratar de contener el brote. Tokio Disneyland cerró el mes siguiente y los parques en los Estados Unidos y Europa en marzo.

China ha permitido la reapertura de tiendas y oficinas, pero mantiene cerrados los cines, bares, salones de karaoke y otros negocios.

A los invitados de Disney, algunos con orejas de Mickey Mouse, y niños con disfraces de Sirenita, Mulan, Minnie Mouse y Blancanieves se les revisó el lunes por fiebre en la puerta del parque y luego caminaron por calles casi vacías mientras los empleados les saludaban. La melodía característica de la compañía, “When You Wish Upon a Star”, se escuchó a través de los altavoces.

“Realmente se sintió como el regreso a casa de una princesa, especialmente cuando el personal se alineó después de la verificación de boletos y dijo, ‘¡Bienvenido a casa!'”, Dijo la visitante Dilys Ding de Shanghai.

“Se siente como muchas menos personas de lo normal. No necesita alinearse “, dijo Ding, de 26 años.” Puede jugar todos los elementos de entretenimiento al menos una vez. Eso es muy bueno.”

Las calcomanías en las aceras y en las líneas de las atracciones muestran a los visitantes dónde pararse para dejar espacio entre ellos. La compañía dijo que los viajes se limitarán a un grupo de visitantes por automóvil para mantener a los extraños separados.

“No queremos que la gente esté demasiado cerca, adelante, atrás o de lado”, dijo Andrew Bolstein, vicepresidente senior de operaciones del parque.

La compañía dijo que sus planes se basaron en la experiencia de Disneytown, un centro comercial y de entretenimiento adyacente que reabrió anteriormente en el Shanghai Disney Resort de 400 acres (400 hectáreas).

Se requieren reservaciones por adelantado y los visitantes tienen horarios asignados para ingresar. La compañía dijo que el número de invitados anteriores se limitará a un tercio del nivel diario habitual de 80,000 al comienzo y aumentará gradualmente.

“¡Emocionado por la apertura de la puerta!” la gente del primer grupo de invitados gritó cuando entraron al parque a las 9:30 a.m.

Shanghai Disneyland, que se inauguró en 2016, es una empresa conjunta entre Walt Disney Co. y una compañía propiedad del gobierno de la ciudad de Shanghai.

Disney tiene una participación del 43% en el Shanghai Disney Resort, que incluye el parque temático, dos hoteles y Disneytown. El complejo dijo anteriormente que atrajo a unos 12 millones de huéspedes el año pasado y un total de 66 millones desde su apertura.

Disney, con sede en Burbank, California, dijo que algunos puntos de venta en Disney Springs, un complejo de compras, restaurantes y entretenimiento adjunto al parque temático Disney World en Florida, volverán a abrir este mes. La compañía aún no ha establecido una fecha para reabrir Disney World o sus otros parques en todo el mundo.

Los visitantes de Shanghai Disney deben mostrar una identificación emitida por el gobierno y usar una aplicación de teléfono inteligente emitida por el gobierno de la ciudad de Shanghai que rastrea su salud y contactos con cualquier persona que pueda haber estado expuesta al virus.

Eso permite a la compañía “comprender y regular el flujo del tráfico”, dijo Bolstein.

Las actividades que incluyen áreas de juegos infantiles y espectáculos de teatro en interiores están cerradas de acuerdo con las restricciones gubernamentales, dijo Bolstein.

“Esperamos traerlos de regreso pronto”, dijo.

El investigador de AP Si Chen contribuyó a este informe.

Walt Disney Co .: https://thewaltdisneycompany.com/